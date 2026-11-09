LBB Oro: Liniers vapuleó a Olimpo y se metió en cuartos; Barrio Hospital se adelantó 1-0 en la permanencia

Los pibes se sumaron a la gran noche de Liniers, que vapuleó a Olimpo en casa. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Liniers derrotó esta noche a Olimpor, 95 a 52, en el play-in entre el perdedor de 7º-8º y el ganador de 9º-10º, convirtiéndose de esta manera en el último pasajero a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En consecuencia, desde el próximo jueves y al mejor de tres, la primera instancia de playoffs comenzará con 1º) Estrella-8°) Liniers, 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

En tanto, Olimpo y Estudiantes (10º) se despidieron hasta la próxima temporada.

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En tanto, Barrio Hospital superó como local a Independiente, por 85 a 81 y se adelantó 1-0 en la serie por la permanencia que se disputa al mejor de cinco.

La misma continuará el próximo lunes.

El perdedor de la serie descenderá, mientras que el ganador tendrá que superar otra instancia en el intento de mantenerse en la categoría, jugando la promoción ante San Lorenzo o Altense, el de los dos, quien no ascienda directo de la LBB Plata.

Liniers 95, Olimpo 52

¡Qué noche, Agustín! Dottori jugó un partidazo en el triunfo de Liniers.

Un primer tiempo de ensueño, que comenzó con un primer cuarto perfecto le permitió a Liniers encaminar desde muy (muy) temprano la victoria ante Olimpo, que terminó siendo por 95 a 52, con máxima de 45 (88 a 43) y en un Hernán Sagasti que lució un gran marco.

El Chivo entró al partido extremadamente derecho, haciendo todo bien en los dos costados de la cancha, y eso lo mantuvo a lo largo de toda la noche, para redondear un partido prácticamente perfecto.

En el inicio, mientras anuló al aurinegro en ataque, con una defensa sólida y atenta, adelante fluyó en todos los aspectos del juego: corriendo, jugando en parejas, con ataques colectivos o en el 1 versus 1.

Torres se hace camino entre Bodach y Marizcurrena.

En ese contexto ideal, el equipo dirigido por Mauricio Vago tomó rápidamente 10 de luz (13 a 3) y la ventaja nunca más se detuvo, porque a lavez que seguía imparable adelante, no bajaba la intensidad atrás y le iba limando la confianza a un Olimpo que no encontraba respuestas (anotó 4 tiros de campo en el primer tiempo).

Así las cosas, Liniers lastimó primero con Nicolás Quiroga y después con Agustín Dottori, que dio poco menos que una exhibición en el primer tiempo.

Marino la deja en bandeja ante la llegada de Torres.

Del Sol intenta tirar tras superar a Miérez y la ayuda de Torres.

El Chivo ganó el primer cuarto por ¡30 a 6!, con números de lujo: 12-16 en tiros de campo, 10-13 en dobles y 2-3 en triples. Todo lo contrario al aurinegro, que sin su capitán Alejo Marroni (desgarrado) nunca encontró a un líder en ofensiva y, encima, casi siempre tomó tiros forzados o incómodos: 1-13 en tiros de campo en el primer cuarto.

Encima, cuando entraron los pibes de Liniers, se sumaron a ese buen ritmo del equipo y siguieron fluyendo, porque acompañado por Gastón Torres, Franco Lanaro se hizo fuerte en la pintura, Nicolás Ramos y Tomás Sabatini castigaron con triples y Genaro Groppa cerró el cuarto con una bandeja.

En el segundo chico los juveniles siguieron estirando la luz y cuando volvieron los titulares, la diferencia llegó a ser de ¡37! (53 a 16). Con Mierez manejando los hilos y Dottori imparable: cerró el primer tiempo con 20 puntos ( 4-4 en triples, 2-3 en dobles y 4-6 en libres). Un show y eso que descansó un rato (jugó 13m41s de los primeros 20).

Groppa busca el pase ante Cukan.

Ramos, que tuvo su muy buen rato, avanza entre Marino y Marizcurrena.

Con ese panorama, Liniers se fue al descanso largo ganado por 35 y con gran parte (o todo) el trabajo hecho.

A la vuelta de lo vestuarios, un intento de reacción de Olimpo y un rato de algo de desconcierto de Liniers le permitió a la visita achicar la distancia, pero seguía 28 puntos abajo. Con Torres lastimando en la pintura el Chivo volvió a sumar seguido y rápidamente eliminó cualquier tipo de duda.

Solo quedó tiempo para conocer la máxima de la noche (45), cuando ya ambos jugaban con sus juveniles y para confirmar que Liniers tuvo su gran noche y sigue en carrera.

Agustín deja la cancha, con la tarea mas que cumplida.

Dottori terminó siendo el goleador del partido con 22 puntos en 20m02s en cancha, con 4-4 en triples, 2-4 en dobles y 6-8 en libres. Más 3 rebotes y 3 asistencias.

Además, en el Chivo sumaron 11 de los 12 jugadores y otros 4 terminaron con doble dígito.

Liniers (95): M. Miérez (1), A. García (2), A. Dottori (22), G. Torres (17), N. Quiroga (7), fi; G. Groppa (13), F. Lanaro (7), J. Marinsalta (2), T. Sabatini (12), N. Ramos (10), A. Ayude y K. Hernández (2). DT: Mauricio Vago.

Olimpo (52): T. Del Sol (12), A. Marino (15), S. Kucan, G. Mariezcurrena (8), A. Manica (6), fi; A. Diel (2), A. Bodach (3), A. Cortés, F. Albisu, M. Risacher (6). M. Fernández y B. Moreno. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Olimpo, 30-6; 53-18 y 72-36.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Barrio Hospital 85, Independiente 81

Barrio Hospital se quedó con la victoria como local ante Independiente, 85 a 81, adelantándose 1-0 en la serie –al mejor de cinco- por la permanencia.

Dentro de un clima absolutamente normal, más allá de la adrenalina propia entre dos equipos que se están jugando parte del futuro en la categoría, cuando el partido había finalizado y los jugadores estaban camino a vestuarios, un golpe de Joaquín Godio, del local, a Fernando Bonino (involucrado durante el trámite en varias acciones de discusión y encontronazos con sus rivales), generó la sorpresa de todos, afortunadamente, sin que la situación fuera más allá. Inclusive, todos se retiraron con total normalidad.

Queti habla con Ferrari y Bonino aparece por detrás.

Fue un partido donde estaba claro todo lo que hay en juego, con rachas de ambos lados y algunos jugadores que supieron cargar con el peso de este primer partido.

El local comenzó mejor, aprovechando la ventaja en los cambios con José Luis Martínez y Franco Ferrari, dos que amenazan en el juego interior y en el perímetro, sumado a los rompimientos de Francisco Anaya.

El viola mejoró con una defensa cajón a Luciano Fortelli y Julián Ripoll fue su carta ofensiva.

En el recambio encontró mayores soluciones la visita, a Ripoll se sumó Bonino (dos triples) e Independiente estampó un parcial de 14-6 escapando 32-26.

De todos modos, básicamente con Anaya rompiendo, Barrio Hospital metió un parcial de 9-0 y recuperó la ventaja (35-32), aunque la ventaja en el primer tiempo resultó a favor del viola, 40-36 (17 puntos de Ripoll).

Franco Ferrari luchando en la pintura.

El buen momento la visita lo extendió en el complemento (44-36 en 1m45), aunque otro parcial del local, ahora 12-0 (48-44), con el Colo Martínez, Anaya, Benedetti y Ferrari, cerrando el cuarto 61-56 con un triple de Fortelli sobre la bocina.

Y del 48-48 con 4m20 por jugar del segundo cuarto, a los 2 minutos del último cuarto, Barrio escapó 68-56 (20-8), encontrando mayor fluidez, jugando de adentro hacia afuera con Nahuel Cámara y con claridad del resto para jugar sin pelota.

Todo Independiente presiona a Hamze.

Y sacó 16, promediando el último período. Parecía cosa juzgada, pero no. Independiente presionó –sin base natural en cancha-, hizo que el local se apresurara, capitalizó en anotaciones cada recupero y con parcial de ¡18-3!, quedó uno abajo: 79-78, con 1m56 por jugar.

A partir de ahí, Independiente perdió los tres ataques seguidos y Barrio encontró templanza en Ferrari (4-4 en t1 y un doble), para ponerse 85-78, que se maquilló con un triple de Morán.

Barrio Hospital (85): L. Fortelli (10), F. Anaya (22), E. Benedetti (4), J.L. Martínez (13), F. Ferrari (23), fi; N. Cámara (7), A. Andreanelli (2), S. Hamze (4), A. Arias y J. Godio. DT: Claudio Queti.

Independiente (81): M. Schmir, J. Ripoll (25), I. Formiga (21), M. Zonza (4), A. Ríos (16), fi; J.P. Morán (3), F. Slonimsqui, F. Bonino (10) y G. De la Torre (2). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Barrio Hospital, 20-18; 36-40 y 61-56.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie. Barrio Hospital, 1-0.