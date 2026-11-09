Cambios en el plantel de Los Pumas de cara al duelo contra Italia
El partido por el Nations Championship se jugará el sábado venidero 8.40.
Con vistas al próximo partido y por lesiones se realizaron algunos cambios en el plantel de Los Pumas.
Los dirigidos por Felipe Contepomi se medirán el sábado venidero ante la Italia dirigida por Gonzalo Quesada, a las 8.40 (hora de nuestro país).
El partido corresponderá a la segunda presentación en esta fase del Nations Championship denominada Hemisferio Norte. Se jugará en el Stadio Luigi Ferraris, en Génova.
El seleccionado nacional incorporó a cinco jugadores de cara a este partido, que se jugará en Génova.
El fullback Tobías Wade se incorpora en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien sufrió un esguince en su rodilla derecha en la derrota frente a Irlanda por 42-12, por la ronda 4.
Además, los hookers Bautista Bernasconi y Facundo Bosch se suman al grupo a la espera de las evaluaciones por protocolo HIA del capitán Julián Montoya, quien sufrió un golpe en la cabeza en el último partido.
A su vez, el pilar izquierdo Matías Medrano reemplazará a Rodrigo Martínez en la concentración.
Otra alta en el equipo será la del octavo Facundo Isa, tras su participación con Pau en la liga francesa.