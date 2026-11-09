El Papa León XIV pasó por un estadio y se llevó una camiseta de un equipo argentino

El fútbol argentino tuvo un lugar inesperado en la visita del Papa León XIV al país. Este lunes, mientras regresaba a la Ciudad de Buenos Aires después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Sumo Pontífice pasó frente al estadio de River y despertó la ilusión de los hinchas millonarios.

A bordo de su vehículo oficial, el Papa ingresó por el Puente Labruna y continuó por la Avenida Figueroa Alcorta, en un recorrido que lo llevó por las inmediaciones del Monumental.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los simpatizantes de River aprovecharon la ocasión para bromear en redes sociales con una posible bendición de cara a los playoffs del Torneo Clausura, título que el Millonario necesita conquistar para clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

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Pero esa no fue la única conexión futbolera de su jornada. Durante su visita al Cottolengo de Claypole, León XIV recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata de manos de Marita Duarte, una periodista platense e hincha del Pincha.

"Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted", le expresó la cronista al entregarle el regalo. El Pontífice recibió la casaca con una sonrisa y agradeció el gesto con un "muchas gracias".

Así, entre el paso por uno de los estadios más emblemáticos del país y un regalo con los colores albirrojos, el Papa dejó dos imágenes que rápidamente captaron la atención de los hinchas argentinos. Una visita que, por un rato, también tuvo al fútbol como protagonista.