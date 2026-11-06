Deslucida actuación de Los Pumas ante Irlanda y derrota por 42-12

Mateo Carreras, autor del primer try argentino, se filtra en la defensa irlandesa. Fotos: Prensa UAR - Gaspafotos

En el primer partido del otoño europeo, que abrió la etapa final del Nations Championship de rugby, Los Pumas cayeron ante Irlanda en el mítico Aviva Stadium de Dublín por 42-12. La próxima cita será en Génova, cuando el próximo sábado visiten a la Italia de Gonzalo Quesada.

El encuentro comenzó de manera favorable para el seleccionado argentino, con un Mateo Carreras encendido en el juego aéreo y capitalizando una gran asistencia de Tomás Albornoz para poner en ventaja al equipo nacional.

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Pero el control del partido duró apenas unos 10 minutos, ya que en adelante fue irlanda quien tomó absoluta posesión e iniciativa. Los Pumas estuvieron erráticos en el lineout con cuatro perdidas en 30 minutos. Sam Prendergast manejó los hilos del partido y los forwards se impusieron en las formaciones fijas anotando tres tries consecutivos para dar vuelta el encuentro.

Justo Piccardo vio la amarilla a los 34 minutos y Julián Montoya tuvo que abandonar el campo por un golpe en la cabeza, motivo por el cual ingresó Leonel Oviedo. Éste último también debió abandonar la cancha en los minutos finales por HIA y Mayco Vivas tuvo su ingreso, pero fue Boris Wenger quien tomo el rol de hooker. Primero tuvo un scrum sin disputa, pero luego el seleccionado nacional decidió disputar la formación madre. Fue final 21-5 en favor de Irlanda en la primera mitad.

En el complemento Irlanda golpeó rápido y en la primera que tuvo facturó para estirar la ventaja a 28-5. La reacción argentina llegó de la mano de Mateo Carreras, el argentino más desequilibrante en cancha. Pero cuando parecía que Los Pumas podría recomponerse, Irlanda nuevamente logró quebrar la defensa nacional y controlar aún más el encuentro.

Efraín Elías, recién ingresado, vio la amarilla por tackle alto y con uno menos en cancha Irlanda nuevamente descontó. A pesar de los cambios Los Pumas no lograron generar conexiones y los ataques se vieron constantemente frustrados por errores no forzados. La gran figura del encuentro fue Hugo Keenan quien se despachó con tres conquistas.

Los dirigidos por Felipe Contepomi verán la acción el próximo sábado 14 de noviembre cuando visiten a Italia en Génova, desde las 8.40 horas de nuestro país.

Otros encuentros

La jornada del Nations Championship continuará este sábado con Italia-Sudáfrica (8.30, hora de nuestro país). En el XV italiano no forma parte de la convocatoria el apertura tucumano Domingo Miotti, aunque podría debutar en alguno de los próximos encuentros, entre ellos ante Los Pumas.

A las 11 jugarán Escocia-Nueva Zelanda, mientras que más tarde va Gales-Japón (13.30) y por último Francia-Fiji (17).

El domingo a las 12 jugarán Inglaterra-Australia.

El debut de Lusarreta

Casi en simultáneo con el partido de Los Pumas en Irlanda, se presentó el segundo seleccionado argentino -Argentina XV- ante Inglaterra A.

Fue derrota albiceleste por 59 a 26, en cotejo que marcó el debut del bahiense Francisco Lusarreta con un seleccionado argentino mayor.

El hooker ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Juan Manuel Vivas.

El amistoso se disputó en la ciudad de Bath.