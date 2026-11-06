Javier Bollo y su rol, el no creérsela, su disfrute en Villa Mitre y la reacción de Sepo en la primera reunión

Villa Mitre tuvo una gran segunda presentación en la Liga Argentina, venciendo anoche a Deportivo Norte, 90-55, y entre sus principales exponentes estuvo Javier Bollo, un hijo de la casa.

"Somos un equipo que se está construyendo día a día; si bien creo que nos favorece estar jugando el torneo local, nos da rodaje y nos permite conocernos entre nosotros, el rol de cada uno en la Liga Argentina es diferente, lo tenemos que entender, algo que, capaz, es difícil para los más chicos, pero nos vamos acomodando"; dijo Bollo, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Una firme defensa y un contraataque demoledor fueron las principales características del tricolor.

"En este segundo juego ya mostramos la identidad, sabemos que tenemos dos fichas mayores menos y después se verá, en función de las falencias que tengamos, si se puede retocar el equipo", señaló Bollo.

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También fue muy valiosa la conexión que generó con Federico Harina.

"Con Fede nos entendemos mucho, jugamos varios años juntos y tenemos que aprovechar que se lleva mucha atención, absorbe muchas marcas y eso nos genera espacios al resto", destacó.

El plantel joven que prioriza lo colectivo sobre lo individual es lo que destaca Javier.

"Se armó un lindo grupo, unido, todos tiramos para el mismo lado, ninguno busca sus números, su estadística y todo es que existe en el profesionalismo", resaltó.

Su presencia en cancha está acompañada de un importante protagonismo.

"Los años anteriores, en La Rioja y Tucumán tenía un rol bien protagónico, tomando muchas decisiones, pero en Tucumán estaba muy bien rodeado, con muy buenos extranjeros. Acá en Villa Mitre los años anteriores teníamos varias vías de gol y cumplía un rol más secundario, pero estoy para lo que se necesite", comparó Javier.

El interno comparte posición con el estadounidense Jahsim Floyd.

"Ya toma mate y, me parece que también Fernet, anoche se tomó un vasito, je. Estamos contentos porque es una gran persona y entrena mucho. Se integró muy bien", destacó.

El lunes Villa Mitre visitará a Unión y el martes a Quilmes, ambos en Mar del Plata. Y llevará la misma receta que mostró anoche.

"Tenemos que jugar simples, libres y apoyando siempre al compañero en las decisiones que tomen. La idea es jugar rápido, ayer Álvaro (Yarza) por suerte pudo correr mucho la cancha, que es lo que buscamos, después de defender duro, ese será el ADN de Villa Mitre", apuntó Bollo.

Y más allá de la alegría, el interno dejó en claro un mensaje: "Somos conscientes de que tendremos que luchar, defender duro y correr para ganar partidos. Así que, tampoco creernos ahora que somos el gran equipo, porque es una competencia muy dura, muy pareja, donde las diferencias como ayer serán muy pocas".

"No nos sobra nada, es la realidad -amplió-. Tenemos un equipo no muy largo y estamos jugando dos competencias, lo cual a veces es desgastante".

En tal sentido, contó que elegía jugar la doble competencia.

"Personalmente disfruto mucho de jugar, así que cuando me propusieron jugar el torneo local estaba chocho (sic). En una primera reunión le dije a Sepo: 'Yo prefiero jugar antes que entrenar', y no me contestó, solo abrió los ojos, jeje", recordó.

"Estoy comprometido 100% con el torneo local -amplió- se lo dije a Emi Menéndez (el DT local), quiero estar, siempre y cuando me responda el cuerpo, y ganarlo. Tomo con la misma seriedad la Liga Argentina y el torneo local. Y estoy disfrutando de todo, de estar en casa y en el club".

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