Villa Mitre encontró su norte y volvió a mandar en casa por la Liga Argentina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Otra prueba superada de Villa Mitre en su segunda presentación en la Liga Argentina, volviendo a ganar, esta noche, 90-55 a Deportivo Norte (Armstrong), con en una producción más que auspiciosa.

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A diferencia del debut, el tricolor tuvo un alto rendimiento ofensivo, a la vez que mantuvo su defensa (Pico le había convertido 52).

Y si bien recién comienza la temporada, volver a cerrar con el "dale, dale, dale veee..." y esa comunión con su gente, por cierto que alimenta la ilusión con este renovado plantel que afrontará cada partido un desafío diferente.

Rápidamente el tricolor entró en juego –a pesar de ser su segundo partido y después de 16 días-, demostrando sentirse cómodo con el plan a ejecutar.

Defensivamente bien plantado el local, limitó a un equipo que no venía demostrando su fuerte adelante.

Cuando se adueñó de la pelota el contraataque fue la primera opción, clara por cierto. Y en el cinco por cinco, hizo una lectura correcta para dañar donde la visita mostraba sus debilidades.

Es que Vieta se le pegó a Fede Harina y el tirador se salió de su rol, encargándose de hacer jugar, básicamente a Javier Bollo, quien se generó, al mismo tiempo, espacios en la pintura.

A la vez, Álvaro Yarza utilizó su mejor recurso, el rompimiento, para atacar el canasto y todo esto generó espacios por el fondo que la Villa aprovechó.

El 27-10 entrando al último minuto del cuarto desnudaba las falencias defensivas de la visita, que lejos estuvo de responder a sus antecedentes en ese rubro.

Y todo tuvo que ver con todo, porque el tricolor cerró el cuarto con 10-10 en dobles y 4-5 en libres (además de 1-3 en triples), mientras que Norte no anotó de tres puntos (0-5), no fue a la línea de libres y metió 6-15 en dobles.

Buscando soluciones, la visita designó a Rizotti con Harina, que lo contuvo mejor y evitó que generara juego. Además, Floyd le dio descanso a Bollo y si bien atrás el estadounidene estuvo correcto, con su presencia adelante le costó más al tricolor.

Y llegó el tercer defensor para Harina (Felcaro), aunque no pudo deshacer la sociedad cuando regresó Bollo, sumando a Nacho Alem como un buen socio, presentándose y tomando tiros cuando el juego se lo permitía.

Atrás, mientras tanto, Villa Mitre se mantuvo firme, sabiendo que el recupero se traducía en doble de Yarza, el correcaminos que salía disparado de contraataque, quien anotó 16 puntos en la primera mitad, con 8-8 en dobles.

La Villa estableció la máxima -hasta ahí- de 18 (50-32) entrando al último minuto de la primera mitad y se fue al descanso largo 50-34.

Norte, por su parte, se puso un poco más firme atrás al regreso de vestuarios y sacó rédito, descontando a 12, a lo que respondió Harina con su primer triple (y tercer intento).

Con volumen de juego, insistiendo, corriendo y con Yarza completando un inusual 11-11 en dobles, el tricolor metió un parcial de 9-0 y estiró la máxima de 21 (65-44 y 67-46).

Así, entró 17 arriba al último cuarto, cargado de energía, imponiendo presencia, y mostrando deseo ante un equipo al que fue “durmiendo”.

A falta de 6m30, con triple de Alimenti, se convirtió en el equipo que más puntos (76-50) le anotó a Norte en los seis partidos, echando por tierra lo mejor que había mostrado su rival: la defensa.

Y siguió ampliando la diferencia, estableciendo la máxima de 37 (90-53) a un minuto del cierre.

Más no se podía pedir... El lunes y martes serán sus primeras presentaciones afuera, ante Unión y Quilmes, respectivamente, en Mar del Plata. Sin dudas que viajará feliz...