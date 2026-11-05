Unión Bahía cayó ante Vélez por la Liga Nacional femenina

Unión Bahía no pudo este jueves ante Vélez y cayó por 63 a 41 como visitante, en otra presentación por la Liga Nacional de Básquetbol femenina (Conferencia Sur).

Las representantes de nuestra ciudad cayeron con parciales de 15-13, 35-28 y 49-31, en el encuentro disputado en el estadio Víctor Barba de Buenos Aires.

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Delfina Alves Da Florencia fue la máxima anotadora de Unión Bahia, con 12 puntos (4-8 en dobles, 1-3 en triples y 1-3 en libres), en una noche de bajos porcentajes de lanzamiento para el equipo dirigido por Julián Turcato.

En materia de lanzamientos dobles la visita tuvo 38 por ciento de efectividad, mientras que en tiros de 3 hubo un 16 por ciento y en libres 38 por ciento.

Más allá de estas cifras, el dato acaso más relevante fueron las 26 pérdidas, que significaron chances ofensivas para las rivales.

También resultó valioso el aporte de Isabela Larrasolo, con 6 puntos, 5 rebotes y una asistencia.

Vélez tuvo como principales goleadoras a Lara Leivas y a Sofía Lombardero, con 11 puntos respectivamente.

El conjunto velezano dominó durante todo el encuentro, aunque recién en la segunda etapa pudo despegarse. Las chicas de Unión Bahía, en su temporada debut en la categoría, se mantuvieron en partido durante todo el primer tiempo.

Ya en el complemento las locales despegaron al ganar el tercer parcial por 14-3.

Con esta derrota Unión Bahía quedó con registro de una victoria y cinco derrotas.

El plantel bahiense lo integran Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Delfina Álves da Florencia, Isabel Sorzini, Ileana Corvalán, Isabella Larrasolo, Amparo Althabe, Clara Pisani, Juana Montivero, Isabella Canutti y Julia Quinteros.

El próximo encuentro de las bahienses será este viernes ante Boca, líder de la Conferencia Sur. El partido se jugará a las 17.30.

Posiciones

Así se ubican en la Conferencia Sur:

Equipo Puntos

1º) Boca, 11 puntos (5-1)

2º) Quilmes, 10 (4-2)

2º) Vélez, 10 (4-2)

4º) Independiente, 9 (4-1)

5º) Unión Bahía, 7 (1-5)

6º) El Biguá, 6 (1-4)

7º) Peñarol, 4 (0-4)