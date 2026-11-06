Liga Nacional Femenina: Unión Bahía sufrió a un Boca herido y necesitado de revancha

Unión Bahía sufrió la derrota más abultada en la Liga Nacional Femenina, fue ante Boca, 77 a 42, en el partido disputado esta tarde en La Bombonerita.

El partido se jugó en un horario poco frecuente en el básquetbol mayor, debido a que más tarde Boca recibe a San Martín, por la Liga Nacional masculina.

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El representante bahiense había perdido el jueves ante Vélez, 63 a 41 y hoy encontró a un rival herido, que venía de perder sorpresivamente el invicto (y como local) ante Independiente (Neuquén).

Y acaso, toda esa sed de revancha lo potenció, ante un equipo bahiense que sintió la diferencia de jerarquía, intentando nivelar a jugadoras de marcada experiencia que no persiguen otro objetivo que ser campeonas de la Liga Nacional.

Rápidamente el xeneize demostró que no regalaría nada, quedando demostrado en el 29-9 del primer cuarto, incluyendo 5-9 en triples, y un cierre de segundo parcial en el que, con un 12-2 le permitió irse al descanso largo 43-16 arriba, cerrando, por si fuera poco, con un triple demoledor de Melina Niz.

Definitivamente Unión Bahía nunca pudo estar en partido, más allá de intentar y logrando un decoroso segundo tiempo (perdió 34-26), aprovechando la profunda rotación local y sin bajar los brazos a pesar de la diferencia.

Ninguna jugadora del equipo bahiense llegó al doble dígito en puntos, mientras que Melina Niz, con 15, y Luciana De la Barba, con 13, resultaron las principales goleadoras de las locales.

Unión Bahía acumula una victoria y seis derrotas. La próxima presentación de Unión será el sábado ante El Biguá, en el Manu Ginóbili.