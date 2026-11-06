Liga Nacional Femenina: Unión Bahía sufrió a un Boca herido y necesitado de revancha
Las bahienses perdieron esta tarde, 77 a 42, ante un rival que llegaba tras ceder el invicto.
Unión Bahía sufrió la derrota más abultada en la Liga Nacional Femenina, fue ante Boca, 77 a 42, en el partido disputado esta tarde en La Bombonerita.
El partido se jugó en un horario poco frecuente en el básquetbol mayor, debido a que más tarde Boca recibe a San Martín, por la Liga Nacional masculina.
El representante bahiense había perdido el jueves ante Vélez, 63 a 41 y hoy encontró a un rival herido, que venía de perder sorpresivamente el invicto (y como local) ante Independiente (Neuquén).
Y acaso, toda esa sed de revancha lo potenció, ante un equipo bahiense que sintió la diferencia de jerarquía, intentando nivelar a jugadoras de marcada experiencia que no persiguen otro objetivo que ser campeonas de la Liga Nacional.
La síntesis completa del partido
Rápidamente el xeneize demostró que no regalaría nada, quedando demostrado en el 29-9 del primer cuarto, incluyendo 5-9 en triples, y un cierre de segundo parcial en el que, con un 12-2 le permitió irse al descanso largo 43-16 arriba, cerrando, por si fuera poco, con un triple demoledor de Melina Niz.
Definitivamente Unión Bahía nunca pudo estar en partido, más allá de intentar y logrando un decoroso segundo tiempo (perdió 34-26), aprovechando la profunda rotación local y sin bajar los brazos a pesar de la diferencia.
Ninguna jugadora del equipo bahiense llegó al doble dígito en puntos, mientras que Melina Niz, con 15, y Luciana De la Barba, con 13, resultaron las principales goleadoras de las locales.
Unión Bahía acumula una victoria y seis derrotas. La próxima presentación de Unión será el sábado ante El Biguá, en el Manu Ginóbili.