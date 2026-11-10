Ganó todo con Boca, cantó boleros en Olimpo y vendió la colección de camisetas para salvar a su hija

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Otra, otra, otra…”, le pedían sus compañeros y los colegas de otros equipos después de escucharlo cantar el primer tema, "Reloj, no marques las horas", de Luis Miguel.

Yo estaba ahí, no me lo contó nadie. El salón comedor del hotel Intersur 13 de Julio de Mar del Plata se encontraba a pleno, con plateas especiales para los integrantes de los tres planteles del fútbol argentino que se alojaban en ese emblemático edificio sindical –ubicado en el corazón céntrico de la Feliz—mientras cumplían con la pretemporada de cara a una nueva temporada de AFA.

¿De qué año le estoy hablando? Mediados de enero de 2011. La idea surgió de algunos allegados a los cuerpos técnicos y los jugadores de Olimpo, Tigre y Nueva Chicago se prendieron enseguida al show.

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Uno o dos días antes del segundo fin de semana de preparación, sin cotejos amistosos a la vista, era la cita para la “batalla musical” con importantes premios en juego.

Cada equipo o delegación debía elegir a su cantante, obligado a interpretar dos canciones sin ayuda de nadie, solo acompañados por la melodía de un viejo piano de cola que únicamente podía tocar uno de los empleados del hotel.

No era karaoke y el “aplausometro” de los presentes definía al mejor. Después de la baja performance de Román Martínez representando al Matador de Victoria, la efusividad subió algunos decibeles con la interpretación de un temazo de Soda Stereo en la voz de Leandro Testa, el crédito del “Torito”.

Aunque el único que hizo parar a propios y extraños fue Pablo Jerez, el elegido por Olimpo y dueño de un vozarrón descomunal, que después de los aplausos y la ovación siguió deleitando la noche de sobremesa con covers de Horacio Guaraní y Cristian Castro.

No necesito adelantarle quien ganó el concurso, que se había hecho un verano antes pero con más cantantes y sin premiación.

“Es increíble que te acuerdes de eso, ¡qué bien la pasábamos!, eran momentos donde nos reíamos todos juntos sin importar de que equipo eras”, recordó el hoy futbolista retirado de 43 años que en el aurinegro permaneció dos temporadas completas (2010-2012, con 9 partidos y sin goles) y, cuando había arreglado con el club su continuidad para la tercera, se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Tras esa lesión, el tiempo de recuperación fue tirano, nunca más picó en Primera y su carrera siguió por donde pudo y no por donde quiso. Defendió los colores de Camioneros (Federal B) y de tres elencos de la C: San Martín de Burzaco (2015-16), Deportivo Merlo (2016-18) y Ferrocarril Midland (2018).

“Fue una lesión grave, de alto riesgo, pensé que no iba a caminar nunca más”, señaló en aquel entonces el lateral-volante que en 2003 tocó el cielo con las manos al ser campeón con Boca del Apertura de AFA, la Copa Libertadores y la Interamericana en Japón tras vencer al Milan de Italia en Japón. Era la famosa época del “Virrey” Carlos Bianchi.

Después del xeneize, con el que también consiguió la Sudamericana 2004 y donde disputó 52 cotejos (40 a nivel local, 9 en la Libertadores y 3 en la Sudamericana), su vida iba a cambiar para siempre a causa de la enfermedad de su hija Zoe.

Apenas unos meses después de abrazarse a la gloria como jugador xeneize, el destino lo puso a prueba, su crecimiento deportivo quedó condicionado por la situación que debía afrontar fuera de las canchas y mil veces se hizo la misma pregunta: “¿Por qué a mí?

Su hija Zoe nació con serios problemas de salud y él comenzó una lucha que lo llevó a vender las camisetas de su colección y a trabajar como remisero para sostener a su familia.

“Mi hija –nació en 2004— fue prematura, tuvo meningitis por un virus intrahospitalario y sufrió hidrocefalia y una gran infección”, contó Jerez en una charla con TyC Sports, en 2019. Los médicos llegaron a advertirle que Zoe podía quedar postrada y en estado vegetativo. Él decidió guardar silencio en Boca porque quería conservar su lugar: “No dije nada en el club porque estaba en un buen momento, pero mi cabeza no se encontraba en orden y fui decayendo. De a poco me fui excluyendo”.

“Zoe tuvo más de cinco intervenciones en la cabeza, sufrió infartos cerebrales y, como consecuencia de eso, parte del cerebro está muerto. Pero gracias a Dios me encontré con mucha gente que me ayudó muchísimo”, amplió.

Las necesidades económicas aumentaron y el defensor debió desprenderse de las casacas que había utilizado durante su carrera. “Llegué a vender las camisetas de Boca. No me quedó otra que tomar la decisión”, reconoció.

También condujo un remís con un auto prestado para sumar ingresos: “No tengo un oficio ni una formación. La última vez que tuve que salir a trabajar lo hice como chofer de un auto alquilado”.

Jerez continuó jugando en el Ascenso por un acausa que no tuvo que ni siquiera evaluar: necesitaba mantenerse como profesional para conservar la obra social que cubría los medicamentos, la escuela y el transporte de Zoe.

En ese contexto, Midland le renovó el contrato y Boca volvió a abrirle sus puertas para trabajar en el fútbol femenino. Allí comenzó como coordinador y posteriormente se incorporó al cuerpo técnico de Las Gladiadoras, con las que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 2022.

En 2024, su familia localizó una de las camisetas que había vendido y logró comprársela a un coleccionista para devolvérsela. Se trataba de la número 14 de mangas largas que Jerez había utilizado durante el inolvidable 2003.

“No pude aguantar tanta emoción. Gracias a toda mi familia”, escribió al reencontrarse con aquella reliquia. Después de haber resignado uno de sus mayores tesoros para ayudar a su hija, el campeón mundial pudo recuperar una parte de su historia.

"Un día estaba mirando una nota de Licha López y dijo que no quería que las camisetas se les apolillaran. Fue el envión que necesitaba, no me quedó otra que venderlas".

Jerez comenzó su carrera en Boca en 2000 y después de 5 años emigró a Colón, en el que estuvo hasta 2008. Siempre en el mundo de la máxima divisional, después siguió por Tigre, Huracán y Olimpo.

"Llegué a un nivel de desesperación incontrolable, recurrí hasta a los brujos", admitió antes de poner en venta su tesoro de colección.

“Por un hijo todo”, señaló Pablito, que sigue con su repertorio musical --en reuniones familiares o de amigos--, al que también apeló para salvar la vida de Zoe.

--¿Te movilizó lo que se vivió con el Papa León en el cottolengo Don Orione?

-Si no lo viviste, es muy difícil tomar dimensión cuando suceden estas cosas como la de tener un hijo con discapacidad profunda. Necesitás mucha ayuda, mucho acompañamiento y no todos tienen la suerte que tuve yo de la ayuda de tanta gente que se comunicó conmigo. Y no solo de los clubes en los que estaba jugando, como por ejemplo Boca, al que le agradeceré de por vida, sino de otras instituciones que se mostraron muy solidarias conmigo. En estas situaciones es donde inevitablemente tiene que aparecer el Estado.

--Y ahora, ¿cómo está Zoe?

-Bien, puede caminar, no puede aprender a escribir y a leer, todavía no se baña sola pero con ayuda y trabajo se va a lograr.