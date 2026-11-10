Carlos Tévez confirmó a una leyenda de Boca para su partido de despedida

La cuenta oficial en redes sociales de la despedida de Carlos Tévez confirmó como segundo invitado al histórico máximo goleador de Boca, Martín Palermo, que estará presente el próximo 20 de diciembre.

Palermo y Tévez compartieron una etapa inolvidable en Boca Juniors, donde fueron protagonistas de grandes momentos con la camiseta xeneize: "El Loco será uno de los que dirá presente en El Último Baile del Apache para acompañar a Carlitos en una noche muy especial en La Bombonera", y así lo presentó como el segundo futbolista confirmado para la gran despedida.

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Además, la cuenta oficial, hace unos días, había confirmado como primer invitado a Sergio "Kun" Agüero: "Compartieron la camiseta de la Selección Argentina y también defendieron los colores del Manchester City, donde juntos marcaron más de 100 goles y construyeron una sociedad que quedó en la historia del club".

Semanas atrás, Tévez, en diálogo con Rio Ferdinand, histórico defensor del fútbol inglés y antiguo compañero de "Carlitos" en su etapa en el Manchester United, contó que Ferdinand le había extendido la invitación y que en ese momento le había dado el "sí". Además, brindó detalles sobre la asistencia de Messi y Riquelme al encuentro y afirmó que el presidente de Boca y el astro argentino jugarían juntos en el partido en el que se enfrentarán dos equipos: Boca contra los amigos de Tévez.

A poco más de un mes del encuentro, que se disputará el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, se espera la confirmación de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.

Por otro lado, aunque no está confirmado, el evento contaría con la presencia del piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, y del extenista Juan Martín del Potro.