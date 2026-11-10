Ocampo entre el sinsabor con el seleccionado y la ilusión con Tiro

El 2026 fue el año de la confirmación para el mediocampista central Diego Ocampo. El volante se consolidó en la alineación titular de un protagonista Tiro Federal y disputó varios partidos con el seleccionado de la Liga del Sur en la Copa País. Y más allá de que con el combinado local estuvieron a punto de llegar a la gran final, valoró la experiencia sumada, sin dejar de pensar en el choque que tendrá su elenco el próximo sábado ante Rosario Puerto Belgrano por una de las semifinales del certamen Clausura en el Promocional.

“Nos quedó un poco de sabor amargo porque, si bien fue un partido parejo, en el primer tiempo fuimos muy superiores, tuvimos las más claras e intentamos más. Creo que merecimos más. Fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi carrera futbolística y le comenté a mis compañeros de Tiro que me sentí profesional por un fin de semana. Me gustaría vivirla otra vez en un futuro”, le contó Diego a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

Ocampo también habló del karma de los penales.

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“Lamentablemente, en Primera no me tocó ganar ninguna. En lo personal no los sufro a los penales, me gusta patear, pero sí nos golpeó perder la final con La Armonía el año pasado y también la sufrimos contra Comercial en el Apertura. Ahora estamos practicando porque, evidentemente, es algo que tenemos que mejorar. Particularmente voy confiado a patear y ya se a qué lugar voy a ejecutar", dijo al respecto.

El 5 asumió la candidatura del equipo en este tramo del año.

"Vamos afrontar esta instancia con confianza y de la mejor manera. Y si el partido no se da como nosotros queremos, hay que saber jugarlo de otra manera. Estamos preparados para ganar este Clausura y ascender", disparó.

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