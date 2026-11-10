Femenino: 9 de Julio se impuso ante Bahiense en el primer partido final

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio venció esta noche a Bahiense del Norte, por 66 a 50, en cancha de Independiente, y se adelantó 1-0 en el inicio de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino.

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El próximo, si bien resta oficializar, sería el próximo domingo.

Previamente, el sábado se presentará Unión Bahía ante El Biguá, como local y por la Liga Nacional, por lo tanto algunas de las que hoy fueron rivales, serán compañeras.

Isabel Sorzini ataca entre Vecchi y Victoria Pérez.

El saldo negativo de la noche fue la salida por lesión de Ileana Corvalán, quien jugó apenas 2m30 y se torció un tobillo.

El partido de esta noche fue parejo durante poco más de tres cuartos, aunque manteniéndose al frente 9 de Julio desde los dos minutos del segundo período, cuando pasó al frente 18-16.

A falta de un minuto para el cierre del primer tiempo la diferencia se estiró a 11: 34-23.

En la continuidad, el tricolor metió un parcial de 14-5, recortando a 2 (39-37), de todos modos, no pudo aguantarlo y 9 de Julio cerró el tercer período con un 11-2.

Ana Liz Carcas intenta robarle de atrás a Amparo Althabe.

El 50-39 al finalizar el tercer período se estiró a 60-39 (parcial 21-2), diferencia que le permitió al equipo dirigido por Julián Turcato cerrar con total tranquilidad.

Entre los rendimientos individuales, Isabella Larrasolo, la única que anotó en doble dígito de la visita, terminó con 12 puntos (2-6 en t3, 2-3 en t2 y 2-2 en t1), más 8 rebotes.

En soledad la definición de Delfina Álves da Florencia.

En tanto, Delfina Álves da Florencia bajó 10 rebotes y anotó 8 unidades; Victoria Flores completó 5 rebotes, 7 puntos y 3 asistencias, mientras que Isabella Roldán aportó 7 recobres.

Paloma Vecchi con potencia va al cesto ante Anahel Maurer.

En el tricolor, Paloma Vecchi cerró con 13 puntos, más 6 rebotes, Renata Vasconcelo aportó 6 unidades y 4 recobres, en tanto que Victoria Pérez completó 12 puntos (2-6 en t3 y 3-6 en t2).

Elegante definición de Victoria Pérez.

En caso de adjudicarse la serie 9 de Julio se consagrará campeón, por haber obtenido también el primer tramo.

La síntesis:

Bahiense del Norte (50): A.L. Carcas (4), P. Vecchi (13), V. Pérez (12), R. Vasconcelo (6), G. Rial, fi; A. Rodríguez, C. Zanotto (4), M. Errazquín (4), I. Canutti (2), J. Vogel (2), C. Cabrera (3) y J. Quinteros. DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (66): I. Larrasolo (12), I. Corvalán, I. Sorzini (8), V. Martín, D. Álves da Florencia (8), fi; A. Althabe (8), I. Roldán (5), E. Fernández (6), M. Bussetti (2), A. Maurer (8), M.V. Flores (7) y T. Nieva (2). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahiense, 12-15, 25-34 y 39-50.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: 9 de Julio, 1-0.