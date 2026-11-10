Villa Mitre batalló hasta el final, pero sufrió a un bahiense encendido y dejó su invicto ante Quilmes

El bahiense Duvanced, figura de la noche, tira por sobre Bollo. Fotos: Prensa Quilmes.

Villa Mitre perdió esta noche ante Quilmes en Mar del Plata y dejó el invicto en su cuarta presentación de la temporada, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

En un partido parejo y de detalles, el tricolor cedió por 79 a 72 y de esta manera se le cortó una racha de tres triunfos en fila, el último apenas 24 antes y en mismo escenario.

Mostrando otra vez varios aspectos positivos y remontando una desventaja que llegó a ser de 11 puntos, el tricolor logró ponerse al frente por primera vez en la noche a falta de 4 minutos para el final.

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No obstante, un mejor cierre de los marplatenses, coronados con un doble y foul (tras un rebote) del bahiense Valentín Duvanced, le dieron la victoria al local.

El exjugador de Estudiantes -y que también jugó en la Villa- resultó la figura del juego, cerrando una planilla de ensueño: 23 puntos (2-5 en triples, 8-10 en dobles y 1-1 en libres), 16 rebotes (6 ofensivos) y 38 de valoración.

En el equipo bahiense el máximo anotador fue Alejo Blanco con 15 (hizo 3 de los 6 triples del equipo y 2 en el 4C), seguido por Ignacio Alem (14) y Álvaro Yarza (12).

*El desarrollo

Beamer avanza ante Alejo Blanco.

Siendo muy agresivo e intenso en ataque, Quilmes tomó enseguida las riendas del juego, ante un Villa Mitre que no llegó a acomodarse del todo en el inicio.

Casi en un abrir y cerrar de ojos, el equipo marplatense tomó la primera ventaja de 5 puntos (7 a 2) y con distintos vaivenes y matices esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el primer tiempo.

Encontrando gol en sus extranjeros Beamer y el debutante Manuel Hernández, el dueño de casa castigó adelante y enredó siempre que pudo la ofensiva de la Villa, que empezó a sumar con el aporte de Yarza para no dejar que el local se alejara en el tanteador.

Y en esa tónica se jugaron los minutos siguientes, cuando el representante bahiense fue trabajando cada ofensiva, ante un Quilmes que anotaba con mayor facilidad, dominaba en los tableros (13 a 6 el primer parcial) pero sufría muchas pérdidas, sobre todo en campo abierto (terminó el primer tiempo con 10).

En ese contexto, Villa Mitre fue encontrando soluciones para seguir a tiro, incluso con distintos quintetos en cancha. Porque sumó con diferentes vías, aunque nunca logró dar el paso adelante y pasar al frente. Mientras que Quilmes aprovechaba sus buenas rachas para escapar cada vez que podía.

Hernández se frena ante la llegada de Sombra.

En el segundo cuarto, el equipo marplatense alcanzó la máxima diferencia hasta ahí, con un encendido Valentín Duvanced, quien terminó la primera mitad como goleador de la cancha con 14 puntos. El bahiense ex-Estudiantes sumó con doble y bonus, un par de triples en fila y una conversión de media distancia para que el local tomara luz de 7 (36 a 29).

La Villa le respondió a eso castigando con dos anotaciones de Manuel Iglesias tras dos pérdidas, pero rápidamente Quilmes volvió a escapar y Villa Mitre se fue al descanso largo perdiendo otra vez por 7: 40 a 33.

Al regreso de los vestuarios, con Duvanced todavía en llamas y con la compañía de Beamer, Quilmes estiró la luz a 11 en un abrir y cerrar de ojos (44 a 33).

No obstante, Villa Mitre tuvo la capacidad para no dejarse torcer el brazo y, aunque otra vez le faltó el golpe final, no dejó que su rival se escape definitivamente.

Porque tras ese mal comienzo de cuarto, le contestó con un parcial de 6 a 0, con un buen pasaje de Alem y con Jashim Floyd aportando gol (hizo 10 puntos, más que en los otros tres juegos) además de centímetros y defensa.

Así las cosas, el equipo bahiense volvió a llevar el juego a una diferencia que lo mantenía expectante, entrando al último cuarto abajo por 5: 57 a 52.

Y aunque llegó a perder por 9 al inicio del parcial final, Villa Mitre encontró efectividad en el tiro a distancia con dos bombas de Blanco y otra de Harina (primer tiro de campo anotado en la noche) y en un puñado de minutos estampó un parcial de 15 a 4.

Con coraje y siendo atrevido, Villa Mitre coronó esa racha con un doble de Alem, para pasar al frente por primera vez en la noche: 67 a 65, con 4 minutos por jugar.

Desde ahí y más que nunca, el partido fue de detalles y la Villa no pudo volver a tomar el mando, sólo igualar las acciones tras una bandeja de Yarza: 70 a 70, con 1m49s en el reloj.

Enfrente, Quilmes logró un pasaje de 5 a 0, sumando todos los puntos desde la línea. Los últimos tres por dos aciertos de Beamer y otro de Hernández, tras una técnica a Iglesias, por cruzarse delante del lanzador tras el primer simple de Beamer.

Yarza sale de la cortina ante el avance de Manuel Alonso.

A esa diferencia y aún con el desgaste de dos juegos durísimos en 24 horas, el equipo bahiense le respondió con un doble de Harina, pero llegó la estocada final de Duvanced.

El bahiense robó un rebote ofensivo y castigó con doble y foul, para coronar su grandiosa noche y que Quilmes escape a 6, con apenas 30 segundos por jugar.

Villa Mitre intentó la arremetida final, pero no encontró gol a distancia y el tiempo fue el aliado perfecto de Quilmes.

De esta manera, batallando hasta el final, el tricolor dejó su invicto en Mar del Plata, aunque en su primera salida a la ruta dejó muy buenas sensaciones, como lo había hecho en sus primeras presentaciones de local. Y esto recién empieza...

*Chau invicto

Villa Mitre cayó por primera vez en la temporada y luego de tres triunfos en fila.

Las dos primeras victorias del tricolor fueron en Bahía, ante Pico FC (56 a 52) y Deportivo Norte (90 a 55).

Además, se impuso en su primera salida, derrotando a Unión de Mar del Plata (99 a 95).

*Cómo sigue

Villa Mitre volverá a jugar recién el miércoles 25, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Luego, afrontará tres partidos como visitante: Centenario de Venado Tuerto (el sábado 28), Provincial de Rosario (el lunes 30) Deportivo Norte (el martes 1 de diciembre).

*El resto

También por la Conferencia Sur, esta noche Provincial derrotó a Central Entrerriano, por 90 a 74, con 17 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes de Gonzalo Torres.

En tanto, Regatas (San Nicolás) venció de visitante a La Unión, 74-73.

Con 4 segundos, Guido Cabrera, del local, recibió falta tirando de tres puntos, anotó los dos primeros libres y falló el último.

En los entrerrianos, Joaquín Sánchez sumó 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.