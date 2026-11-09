Villa Mitre le ganó a Unión 99 a 95 en su primera salida en la Liga Argentina

Álvaro Yarza, uno de los más valiosos de Villa MItre, cerró con 18 puntos. Fotos: @LigaARGbasquet.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó con éxito el debut de Villa Mitre como visitante en la Liga Argentina de básquetbol, al superar a Unión (Mar del Plata) por 99 a 95.

El representante bahiense extendió su invicto a tres partidos, para liderar las posiciones de la Conferencia Sur con 100% de victorias.

Este martes los dirigidos por Sebastián Ginóbili volverán a jugar en Mardel y en el mismo escenario, ya que el rival será Quilmes. El partido comenzará a las 21.

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Los parciales del choque de hoy fueron 27-24, 49-50 y 67-76. Los árbitros, Alejandro Trías y Franco Anselmo Krivokapich.

Federico Harina, con 31 puntos (3-5 en dobles, 5-9 en triples y 10-12 en libres) fue el máximo anotador del ganador, mientras que Juan Esteban De la Fuente con 39 (11-14 en dobles, 3-10 en triples y 8-10 en libres) fue el goleador de Unión.

Mejor comienzo

Villa Mitre comenzó con buena sintonía: dinámica para correr la cancha y efectividad en lanzamientos triples con Fede Harina y Nacho Alem, para escalar 12-3 en 2m30s. Ante una defensa de Unión que no comenzó sólida y dejó claros para que la visita pudiera lanzar de lejos a pie firme.

Harina, como organizador del juego adelante, conectó seguido con Javier Bollo, para complementar con puntos en la zona interior.

Pero los locales cortaron en envión rival con un tiempo muerto y reconfiguraron la defensa, que creció en intensidad y movilidad. La pelota comenzó a pasar por las manos de Juan Esteban de la Fuente y el Celeste levantó su producción, hasta pasar al frente por primera vez en el partido 19-18, a 3m10s con doble de Joaquín Cabrera. También fue importante el rol de interno Kiby para subir a bloquear y caer con pelota.

Javier Bollo (Villa MItre) le juega a Patricio Piñero.

Unión también probó de afuera y cerró el lapso inicial con 4-8 en triples, frente a un Tricolor que había mermado ya su efectividad en t3 (4-10). El equipo bahiense tuvo en ese parcial como máximos goleadores a Harina (9) y Bollo (8), mientras que De la Fuente encabezó el gol local (9).

En la reanudación (2C) Unión mantuvo su movilidad y verticalidad para atacar el aro, alcanzando una máxima de 35-29 a los 2m. Sin embargo, una renovación del quinteto Tricolor ganó en intensidad y blindaje defensivo arriba, forzando a que Unión tuviera que lateralizar o cayera en situaciones de uno contra uno de escaso éxito. El parcial de Segundo Alimenti/Alejo Blanco más Álvaro Yarza y Emiliano Sombra subiendo, principalmente.

Hubo rebotes y pelotas para salir corriendo y resolver, con el añadido de tiros de 3 como el que metió Alimenti para empatar en 37 tras 4m. Y luego, otro de Manuel Iglesias para el 40-38 a 5m. que coronó un parcial favorable de 11-3.

En el tiempo restante, comenzó otro partido, más parejo y goleo repartido.

Marcó tendencia

Ya en el tercero Villa Mitre mantuvo la intensidad atrás más allá de quién estuviera en cancha, limitando a Unión a lo que pudiera generar el genial "Juane" De la Fuente, aunque en general incómodo y tomado por Yarza. Ese foco en defensa y la seguridad del rebote propio con Bollo, el quinteto bahiense logró correr y anotar seguido. Además, Harina siguió buscando sus opciones y con un bombazo elevó la máxima a 72-60.

Lanzamiento de Joaquín Cabrera (Unión) ante Alejo Blanco.

El cuarto cerró con Villa Mitre habiendo conseguido una buena ventaja de cara al último. Que era de 76-64, pero De la Fuente recortó con un triple de 10 metros en los últimos segundos y fue 76-67 para la Villa.

Los locales lograron un sprint de 7-2 en la reanudación y volvieron al juego (78-74) con una seguidilla de puntos de Juani Varas (2+3) y doble de De la Fuente. Pero luego del tiempo muerto de Sepo Ginóbili, un par de jugadas de Alimenti y Yarza descomprimieron (82-74). Sin embargo, algunas pérdidas de la Villa revitalizaron a De la Fuente, quien arrimó a Unión a 1, gracias a un triple y luego un doble (88-87, a 3m16s).

Pero la jerarquía también lllegó para la visita: Harina la metió de 3 para volver a darle puntos a Villa Mitre tras 4 minutos de sequía. Luego, un recupero de Alimenti terminó en doble de Yarza, para el 93-87 a 1m42s, forzando el minuto rival,

Las chances de Unión prácticamente se agotaron cuando a 1m26 y luego de anotar doble, De la Fuente recibió falta técnica por reclamar falta y se fue al banco por haber cometido su quinta.

En el minuto final Villa Mitre se fue acercando a la victoria con un rebote clave de Yarza en defensa a 48s más libres de Fede Harina, aunque el cierre tuvo suspenso. A 3s, con la visita 98-95 arriba, Yarza tuvo que reponer y se resbaló por piso mojado, aunque sin soltar la pelota ni pisar la línea, La reposición se repitió y cortaron con falta a Harina, quien lo aseguró con 2-2 en libres a 1 segundo del final.

Ganó Racing

En otro partido de la Conferencia Sur jugado este lunes, Racing (Avellaneda) derrotó a Pico Football Club 73-61 como local.

Matías Núñez fue el goleador del local con 15 puntos.

La Academia quedó con registro de 2 victorias y una derrota. Se ubica con el 5º mejor porcentaje de triunfos (66,6).

Pico está 13º con registro de 2/3.