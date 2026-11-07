¡Qué remontada! Caza y Pesca Huracán Médanos está a un triunfo del ascenso a la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con una gran remontada que incluyó un parcial de 12-1 en los últimos 7m40, Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó esta noche a Pellegrini, en cancha de Altense, por 63 a 62, y quedó a una victoria de lograr el ascenso a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

Ahora los medanenses lideran 2-1 la serie -al mejor de cinco- correspondiente a la final del segundo tramo, y en caso de volver a ganar el miércoles en el Casanova se consagrarán campeones de la LBB Bronce.

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En ese momento determinante del partido y cuando la visita empezaba a sufrir, "El Caza" colectivamente se potenció defensivamente y fue recortando con Nicolás Sánchez liderando la ofensiva (autor de 8 de los 12 puntos).

A esto se sumó la visita a la línea de Herman Banegas, curiosamente convirtiendo 2-2 en libres (para descontar a 2).

Después hubo otra anotación de Sánchez (61-61), un libre de Gastón Chaves le devolvió la ventaja a Pelle (62-61), y el propio Sánchez anotó el doble (restando 16 segundos) que le daría el triunfo, porque la respuesta final de Agustín Bianco esta vez, a diferencia del partido anterior, no entró.

Los más destacados en el equipo que dirige Gabriel Asnes fueron Banegas, con 11 puntos (4-4 en t2 y 3-6 en t1), más 10 rebotes; Nico Sánchez, goleador con 21 puntos (9-12 en dobles) y Agustín Solomon, autor de 11 puntos, 6 rebotes y 2 recuperos.

Se sumaron también Juan Cruz Redivo (9 puntos, con 1-2 en t3, 2-8 en t2 y 2-2 en t1), más 4 rebotes, 3 recuperos y Francisco Perrín: 9 unidades y 4 recobres.

En los locales, Iván Gómez Lepez fue el principal anotador, con 15 puntos (5-10 en triples).

Por su parte, Mateo Barrera entró derecho en el segundo cuarto (11 puntos, con 3 triples) y fue clave para el parcial de 14-3 que puso en ventaja al azulgrana (36-32), en tanto que Fabricio Starc completó 8 puntos (0-2 en t3, 3-3 en t2 y 2-2 en t1), más 6 rebotes, y Agustín Bianco colaboró con 7 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Si Caza no gana la serie, habrá una final extra, al mejor de tres.

Uno de los dos ascenderá directamente y el otro jugará la promoción, al mejor de cinco, frente a Espora (penúltimo de la LBB Plata), que hoy condenó al descenso a La Falda.

La síntesis:

Pellegrini (62): A. Bianco (7), I. Gómez Lepez (15), S. Frayssinet (2), G. Chaves (7), Andrés Almirón (6), fi; F. Starc (8), J.I. Castro (1), M. Barrera (11), Francisco Godeas (3) y L. Cataffi (2). DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca Huracán Médanos (63): A. Solomon (11), N. Sánchez (21), F. Perrín (9), J.C. Redivo (9), H. Banegas (11), fi; T. Martz, B. López, B. Meschini y M. Nievas (2). DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Pellegrini, 17-23; 37-34 y 56-51.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Caza y Pesca, 2-1.