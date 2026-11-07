El insólito festejo de Rosario Central antes de tiempo, cuando Boca no había terminado

Los hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central protagonizaron un insólito episodio en el Gigante de Arroyito al festejar como campeones antes de que terminara el encuentro en el que Boca ganó 1-0.

El xeneize metió el gol en los minutos finales ante Defensa y Justicia, que posteriormente le sirvió para ser campeón de liga. Mientras tanto, en Rosario, no se enteraron de dicho tanto y celebraron el título antes de tiempo. Aparecio un hincha frente a cámara con la remera de "Campeones" y lágrimas en los ojos, sin saber del triunfo en el barrio porteño de La Boca.

Rosario Central había ganado su encuentro por 2-0, pero debía esperar el final del partido en Buenos Aires, donde, a pocos minutos de terminar, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se adelantó en el marcador por 1-0 con un gol de Valencia.

De manera insólita, hinchas del "Canalla" invadieron el campo al grito de "Bicampeón".

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Los festejos se propagaron entre los fanáticos y los futbolistas en el estadio Gigante de Arroyito, quienes, entre lágrimas, los interrumpieron al enterarse de la victoria xeneize.