Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Defensa y Justicia con la gran chance de ser Campeón de Liga

Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.

El encuentro está programado para las 17:30, se llevará a cabo en "La Bombonera", y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

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En simultáneo se presentarán los otros dos aspirantes al título: Argentinos Juniors y Rosario Central.

El Bicho recibirá a Huracán, con arbitraje de

Mientras que el Canalla esperará por Estudiantes de Río Cuarto, con ? como juez.

*Las chances

Boca lidera la tabla anual con 60 puntos, al igual que Argentinos Juniors, pero con mejor diferencia de gol: 22 y 12, respectivamente.

Por lo que un triunfo prácticamente le aseguraría el título al Xeneize, más allá de cómo salga el Bicho, ya que debería recortar los 10 goles de diferencia.

Algo similar sucede con Rosario Central, que no sólo tiene un punto menos que ambos (59), sino que además tiene +16 de diferencia de gol.

Por lo que el Canalla, para soñar con el título, debería vencer al descendido Estudiantes de Río Cuarto por goleada y esperar que no ganen ni Boca ni Argentinos.

Así está la tabla:

1º) Boca Juniors, 60 puntos (+22 diferencia de gol).

2º) Argentinos Juniors, 60 (+12).

3º) Rosario Central, 59 (+16).

*Probables formaciones

-Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

-Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

-Árbitro: Sebastián Zunino

-VAR: Yamil Possi

-Hora: 17:30

-TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium