La última batalla: Sportiva va por la segunda estrella en el Regional Pampeano

Como Tomás Bermúdez, quien va desde el arranque como apertura, hay que hacer foco en la pelota. Foto: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El día más importante del año deportivo en rugby llegó para Sociedad Sportiva: este sábado se juega la chance de lograr su segundo título en el Regional Pampeano A.

La final será ante Universitario de Mar del Plata (15.45, arbitraje de Agustín Altabe / Unión Cordobesa) en cancha del club marplatense, que tiene la ventaja deportiva por haber finalizado en el 3º lugar. Habrá revisión de video arbitraje y emisión en directo vía streaming, a través de los canales en Youtube de Rugby Report y del propio club Universitario.

Será una definición inédita para el historial del certamen porque por primera vez no disputarán el campeonato Mar del Plata Club (último ganador y dueño del reinado regional con 10 títulos) ni Sporting (ganó las cinco primeras ediciones). Ambos fueron eliminados en semifinales: Sportiva superó a "Mardel" como visitante 34-32 y "Uni" superó a los maristas ganando también como huésped (29-22). Lo cual reafirma que, cuando el torneo cuenta con instancia de cruces, se incrementan las chances para los demás; de lo contrario, es una carrera de resistencia que a la larga dominan los de siempre.

¿Cómo llegan los finalistas? En el caso del Blanco se trata del último partido de una temporada que ya quedó para la historia más allá de lo que hoy ocurra en el barrio Libertad. Para Las Palomas fue un año muy cargado en lo deportivo que arrancó con un Oficial Oro de la URS que ganó de punta a punta, con un invicto de 8 partidos, que comenzó con el 125-0 a Santa Rosa RC y terminó con un 66-0 ante Argentino. En el medio también afrontó el Norpatagónico, en el que también ganó todo aunque sin llegar a jugar la final contra Neuquén RC, como en 2025. Al que, no obstante, enfrentó y superó en la Reválida conducente al Torneo del Interior B (25-24).

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Luego encaró el TRP A y el TdI, competencias que jugó en simultáneo, intercalando una fecha de nivel nacional por mes. Justamente, en el Interior B el equipo bahiense alcanzó una de las mejores versiones. Tuvo plantel completo y consiguió triunfos de mucho peso en el plano nacional como las victorias ante Huirapuca (Tucumán) y contra Los Tordos (Mendoza) de visitante. Además, extendiendo su invicto de temporada a 17 triunfos consecutivos y coronando el momento alcanzando su techo en la semifinal del Interior B.

Esa exigencia deportiva le pasó factura en materia de lesiones y mermó su plenitud en cancha: en un período de seis fechas del TRP A, entre principios de agosto y mediados de septiembre, ganó sólo 2 encuentros de 6. Entre las derrotas, algunas que calificaban como "partidos ganables" tal el caso de Cardos en Tandil (35-28) o frente a Comercial en Mar del Plata (29-23). También se le escapó uno de local ante Sporting (35-31). De ahí recién pudo clasificarse a semifinales del regional en la última fecha, entrando como 4º.

Por eso, si ese pasaje del torneo hirió el orgullo deportivo del equipo, hoy en el último partido del año Sociedad Sportiva tendrá la chance de tomarse revancha y ponerle el moño a un año inolvidable.

Así se vivió el jueves último entrenamiento del equipo bahiense:

La tercera final

Para el representante bahiense significará la tercera final en el historial del regional, torneo que comenzó a jugarse en 2008 bajo la denominación Mar del Plata-Sur.

Desde entonces Sociedad Sportiva participó en todas las ediciones de la máxima categoría, con excepción del 2020 que no se realizó por el Covid.

A poco de iniciar su participación el Blanco jugó la final de la temporada 2012. Que le dejó un sabor amargo porque el partido ante Sporting en Mar del Plata terminó empatado en 6 y el título se definió por desempate reglamentario. Puntualmente con el inciso que declaraba ganador a quien tuviera menor cantidad de amarillas en el choque definitorio. Aquella tarde el árbitro bahiense Ramiro García Gamero, de la URS, había sacado 2 al local y 3 al conjunto de nuestra ciudad.

Pasaron siete años hasta que Las Palomas pudieron coronarse por primera vez campeones del TRP A. Siempre con desventaja deportiva, siempre en cancha rival... En 2019 le ganaron a Mar del Plata Club en el barrio Santa Celina por 14-11, lo cual fue una verdadera hazaña deportiva para un club de la URS.

Rival con historia

Universitario jugará su primera final luego de 15 temporadas en el Pampeano A, donde fue semifinalista en 2012, 2023 (temporada en la que además perdieron el partido por el 3º contra Sportiva 57-15 en La Carrindanga) y este año.

Como este año el club marplatense no jugó el Torneo del Interior B, pudo enfocarse en el regional, donde en base a resultados importantes justificó por qué fue el tercero al cabo de las dos ruedas. El equipo dirigido por Juan Cruz Barreca sorprendió a Sporting en la primera fecha (22-10 en la Villa Marista), le ganó al campeón marplatense Comercial (39-32 en Sierra de los Padres) y al campeón vigente Mar del Plata Club (20-15 de local, en la fecha 13).

En el balance regional 2026 ganó 6 de visitante en 15 partidos (incluida la semi). Contra el único rival que no pudo fue justamente contra Las Palomas.

Las Lechuzas vivieron una etapa de gloria a comienzos del 2000, con una camada que le dio muchas alegrías y que, entre otros, integraron el fullback Daniel Villén, el apertura Manuel García Vega y a los terceras líneas Juan Bautista Martinelli y Juan Cruz Barreca, el actual head coach. Todos acreditan, además, presencias en selecciones argentinas en distintos niveles, aunque con mayor protagonismo en Pumas 7s.

Con ellos "Uni" llegó a jugar la final del Torneo del Interior B 2001 frente a Carrasco Polo de Uruguay, frente a quien cayó 27-23. Más recientemente, en 2024 volvió a meterse en el TdI B a través de la Reválida, en la que superó a Marabunta de Cipolletti.

Además entre 2001 y 2007 "Uni" ganó cinco títulos de la URMdP.

Otro hito su su historial deportivo, más modesto pero que marca su pasó por el Regional Pampeano, fue que le cortó un invicto de 25 partidos consecutivos a Sporting, el primer equipo en dominar el TRP A en sus primeras ediciones.

Además, en 2016 frustró la obtención de una tercera plaza de la Unión de Rugby del Sur en el TRP A 2017, al apoyar un try en los últimos instantes frente a Universitario (Bahía), al que superó 29-20. Así evitó que Las Pirañas quedaran en el penúltimo (7º) y pudiera "subir" la que hubiera logrado El Nacional, campeón del TRP B de ese año.

Formaciones

El head coach Diego Samuel repite la formación que disputó la semifinal ante Mar del Plata Club, tanto titulares como definidores.

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitía, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono, 7. Agustín Antinori, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Tomás Bermúdez; 11. Facundo Fernandez, 12. Joaquín Rey Saravia, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Joaquín Giménez, 17.Mauricio Torrisi, 18. Lautaro Césari, 19. Gerónimo Rivas Pompei, 20. Felipe Serrat, 21. Mateo Köhler, 22. Tomás Inchausti y 23. Mateo Cardoso Lopes.

Por su parte Juan Cruz Barreca, head coach del local, no quiso confirmar a los 23 sino recién hoy. Esta es la probable:

Universitario M: 1. Juan Cruz Parra Videla, 2. Benjamín Victoria, 3. Benjamín Duarte Méndez; 4. Juan Bautista Victoria y 5. Nicolás Blanco; 6. Francisco Barreca, Francisco Carricart Acosta, 8. Gonzalo Pfister; 9. Ramón Layral Sanchiz y 10. Benito Soler Villén; 11. Tomás Fraiz Di Meglio, 12. Franco Rodríguez Reinoso, 13. Gonzalo Bustos, 14. Ernesto Rocha; 15. Gonzalo Acuña. Entrenador, Juan Cruz Barreca.

Definidores, 16. Tomás Juárez, 17. Bruno Buresta, 18. Juan Morales, 19. Joaquín Auzmendía, 20. Francisco Morales, 21. Fausto Poletti, 22. José Arregui y 23. Tomás Rocco.

Supremacía Paloma

Sociedad Sportiva y Universitario se enfrentaron en el Regional Pampeano A en 21 oportunidades, con 11 encuentros disputados en Mar del Plata.

En materia de resultados existe una marcada supremacía de Las Palomas, con 15 victorias (71,4%) y un invicto como local de 10 triunfos en igual cantidad de partidos disputados en esa condición.

Pero la lucha se equilibra cuando juegan en el barrio Libertad: en 11 partidos disputados el Blanco ganó 5 de los 11. Además, en suelo marplatense Sportiva promedió casi 19 puntos menos por partido que cuando jugó en La Carrindanga.

La racha vigente es de tres victorias consecutivas del elenco bahiense, que este año ganó los dos de la fase clasificatoria y el último disputado en la edición 2025.

Esta campaña el primero fue por 24-16, partido que a Sportiva le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el cierre de la primera rueda. En la revancha, se impuso en La Carrindanga por 40 a 21 en un resultado que le permitió asegurar el último boleto a semifinales (4º), en el cierre de la segunda fase.

La racha se completa con el éxito logrado en la penúltima fecha de la edición 2025, cuando ganó 31 a 20 en La Carrindanga.