Sportiva y la final del Pampeano: "Vamos por el segundo campeonato, sería histórico para el club", dijo el capitán

Francisco Cantalejos, desde el piso, mira el avance de Santiago Bancora. Fue en la victoria ante ante "Uni" de Mardel que le dio al XV bahiense la clasificación a semifinales. Fotos: Archivo "La Nueva." y gentileza Tomás Esteban.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Horas decisivas para Sociedad Sportiva, cuyo equipo de rugby de primera división jugará el sábado la final del Regional Pampeano A frente al local Universitario.

Esta definición inédita en el historial de la competencia surgida en 2008, se jugará 15.45 en cancha de "Uni", en el barrio marplatense Libertad, al noroeste de la ciudad balnearia y a unas 40 cuadras del aeropuerto.

El equipo bahiense viajará el viernes al mediodía, como es habitual, en el que será su octavo traslado a La Feliz. Recordamos que disputó 14 partidos de fase regular más la semifinal ante Mar del Plata Club disputada el pasado 24 de octubre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El plantel dirigido por Diego Samuel ayer hizo video y hoy tendrá el último entrenamiento, tras lo cual se realizará el tradicional asado de los jueves.

"Las sensaciones a esta altura son lógicamente las de siempre antes de un partido así, algo de nervios y a su vez muchas ganas. Estamos muy mentalizados en la instancia que nos toca jugar. Confiamos mucho en el equipo y confiamos mucho en cómo venimos jugando, en nuestra capacidad", dijo Francisco Cantalejos, capitán del Blanco.

Muy buen trofeo habrá para el campeón de la 18ª edición del Regional Pampeano A.

"Estamos haciendo mucho foco en estar concentrados y disfrutarlo esta semana. Es algo clave. Más porque no se vive todos los días, sobre todo para un equipo como nosotros con todos los viajes que tiene encima. Será la tercera final en la historia del club, con un sólo campeonato en 2019", recordó, en relación las finales del 2012 ante Sporting (terminaron 6-6 y desempataron por reglamento, criterio "menos amarillas") y la de hace siete años contra Mar del Plata Club, cuando el XV bahiense venció 14-11. Ambas, disputadas como visitante.

"Es un momentó histórico para club y lo estamos tomando con mucha responsabilidad porque cuesta mucho llegar. Al grupo lo veo bien, unido, con muchas ganas y confiado desde el punto de vista de la actitud que mostró en los entrenamiento", agregó el capitán y tercera línea en diálogo con "La Nueva.".

Para Universitario significará su primera final luego de 15 temporadas en el TRP A, donde fueron semifinalistas en 2012, 2023 (temporada en la que además perdieron el partido por el 3º contra Sportiva 57-15 en La Carrindanga) y 2026.

Además, a diferencia del XV bahiense, Las Lechuzas jugaron dos temporadas en el segundo escalón (TRP B 2010 y 2013).

Cantalejos es una de las opciones como saltador en los lines de Sportiva.

"Sabemos que el rival que enfrentamos jugará de local y que no tiene ningún campeonato y dejará todo en la cancha para lograrlo. Pero hay algo que nos destaca y es que hacemos un poco más de esfuerzo que los otros equipos. Por los viajes y por dejar muchas cosas de lado en tal sentido. Ese esfuerzo es lo que nos destaca como grupo y nos une más", afirmó Cantalejos.

"Por eso lo merecemos más que nadie, sobre todo porque este grupo viene haciendo las cosas bien hace cinco o seis años. Hace cuatro que me tocó ser el capitán de este equipo y veo que los chicos dejan todo y son muy fanáticos. Tienen muchas ganas de traer un campeonato. Estoy contento ya por la instancia en la que estamos y vamos por el segundo campeonato, sería histórico para el club", agregó.

Cantalejos ya conoce la gloria, tras haber formado parte del XV blanco campeón 2019.

"Fue algo único, de los momentos más felices de mi vida. Haremos todo lo posible para que eso se repita, porque este grupo se lo merece", concluyó.

Ayer se presentó la final en un reconocido café marplatense. Desde la izquierda, Marcelo Gilardi (presidente de la URMdP), Gonzalo (capitán de Uni), Martín Sanllorenti (referente de competencias del regional) y Santiago Giorgini (prensa). Fotos: gentileza Tomás Esteban.

Presentaron la final

La final fue presentada ayer en SAO, un conocido café marplatense, donde hablaron las autoridades de la unión local junto con el capitán de "Uni", el octavo Gonzalo Pfister. La conducción del evento quedó a cargo del prensa de dicha unión, Santiago Giorgini.

No hubo presencia bahiense ya que la ceremonia tuvo perfil local, debido a que sábado y domingo se jugarán también en Universitario las finales de juveniles y la final de Desarrollo entre Campo de Pato (Balcarce) y Camarones (Pinamar). Este partido va como preliminar de la final del TRP A, a las 14, también en la cancha 1.

Para adquirir las entradas del partido principal se habilitó la venta a través de una ticketera online a precios de 10 mil la entrada al partido y otros 10 mil de estacionamiento.

El chaqueño Agustín Altabe será el árbitro de la final regional.

La terna arbitral

Ayer también se confirmó la terna de árbitros que tendrá la final entre Universitario (fue el 3º en la clasificación) y Sociedad Sportiva (4º).

El juez principal será Agustín Altabe (Córdoba), nacido en Resistencia (Chaco) pero actualmente dirigiendo el torneo cordobés.

Este réferi fue noticia el año pasado, cuando en abril sufrió una agresión por parte de un simpatizante del club San Martín de Villa María.

En cuanto al referato Altabe también viene recibiendo designaciones como asistente en el Súper Rugby Américas. Además, se desempeña como árbitro principal en campeonatos nacionales UAR.

Sus asistentes para la gran final del Regional Pampeano A serán Juan Manuel López (Córdoba) y Luciano García Martín (URBA).

Como habrá asistencia de video -no a nivel TMO- el encargado será el local Federico De Leonardis.