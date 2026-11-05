Liga Nacional Femenina: Unión Bahía visita esta noche a Vélez y mañana por la tarde a Boca

Habla el DT Julián Turcato y el resto escucha. Foto: archivo-La Nueva.

Unión Bahía tendrá una difícil doble parada en Buenos Aires, visitando hoy a Vélez, desde las 20 en el estadio Victor Barba y mañana a Boca, a las 17.30 en La Bombonerita, por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina.

Será el primer enfrentamiento ante Vélez, mientras que con las xeneizes debutó en la temporada, con derrota en cancha de Villa Mitre, 67 a 38.

El equipo velezano viene de jugar dos partidos como local, venciendo a Independiente (Neuquén), 57 a 43 y al El Biguá, 62 a 45.

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El plantel bahiense que viajó anoche lo integran Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Delfina Álves da Florencia, Isabel Sorzini, Ileana Corvalán, Isabella Larrasolo, Amparo Althabe, Clara Pisani, Juana Montivero, Isabella Canutti y Julia Quinteros.

En tanto, se unirá a la delegación Isabella Roldán, quien se encuentra en Buenos Aires por motivos de estudio.

También viajó el entrenador Julián Turcato, su asistente Andrés Larrasolo y el preparador físico Valentín Rossi.

En tanto, hoy también se medirán El Biguá-Peñarol, en Neuquén.

Posiciones

Así se ubican en la Conferencia Sur:

Equipo Puntos

1º) Boca, 11 puntos (5-1)

2º) Quilmes, 10 (4-2)

3º) Independiente, 9 (4-1)

4º) Vélez, 8 (3-2)

5º) El Biguá, 6 (1-4)

6º) Unión Bahía, 6 (1-4)

7º) Peñarol, 4 (0-4)