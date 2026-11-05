El rival de Villa Mitre trae al último goleador, a un DT que está hace 10 años y al hijo de un histórico

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre se presenta por segunda vez en la temporada 2026-27 de Liga Argentina, recibiendo a Deportivo Norte (Armstrong), desde las 21, con arbitraje de Raúl Lorenzo y José Antonio Domínguez.

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Tras la derrota sufrida anoche por Ciclista (ver aparte), la Villa es el único de la Conferencia Sur que no perdió, claro que también es quien menos partidos disputó, apenas uno, el 20 de octubre venciendo a Pico, 56 a 52, mismo rival que el martes le cortó el invicto a Deportivo Norte, tras superarlo en La Pampa, 75 a 61.

Hasta este partido, el equipo santafesino tenía una defensa sumamente efectiva, permitiendo apenas 62 puntos (Rocamora), 54 (Regatas), 44 (Gimnasia) y 55 (Unión).

Contra el rival de hoy el tricolor debutó la temporada anterior, aunque con un plantel que se modificó considerablemente, por lo tanto será otra prueba para el equipo que conduce Sebastián Ginóbili y que tuvo poco rodaje hasta el momento, integrando todavía a sus dos refuerzos, el estadounidense Jahsim Floyd y Álvaro Yarza.

Enfrente tendrá un equipo que ya disputó cinco partidos, de los cuales ganó cuatro, respondiendo a las expectativas generadas a partir de la llegada de varios refuerzos.

El técnico Alejandro Cupulutti lleva diez temporadas al frente de Norte, que en la última sufrió hasta el último partido para salvar la categoría.

Y entre las curiosidades, uno de sus actuales refuerzos, Nicolás Rodríguez, hijo del recordado Julio Ariel, ex jugador de Pacífico y Olimpo en la Liga Nacional, la temporada anterior jugó en Pergamino, que descendió justamente enfrentando a su actual equipo.

También, los santafesinos se potenciaron con las llegadas de Favio Vieta, Santiago Bruera y Hans Feder Ponce, este último goleador de la Liga Argentina 2025-26, jugando para Colón, con promedio de 22,6 puntos, con 30% en triples, 53% en dobles y 79% en libres.

La particularidad del escolta-alero es que nació en Salamanca (España), el 5 de junio de 1999, y al año su familia se radicó en Paraná, recorriendo después diferentes clubes.

Finalizada la última Liga Argentina, estuvo en Colonias Gold, de Paraguay.

Villa Mitre

El plantel tricolor para hoy: Nº4) Ignacio Alem, Nº5) Segundo Alimenti, Nº6) Emiliano Sombra, Nº7) Manuel Iglesias, Nº8) Javier Bollo, Nº9) Alejo Blanco, Nº10) Federico Harina, Nº11) Jahsim Floyd, Nº12) Bautista Iguacel, Nº14) Álvaro Yarza, Nº16) Lionel Gómez Lepez y Nº18) Emmanuel Diez. DT: Sebastián Ginóbili.

Deportivo Norte

La visita: Nº4) Francisco Rizzotti, Nº5) Matías Felcaro, Nº6) Francisco Rossarola, Nº8) Nicolás Rodríguez, Nº9) Francisco Rovatti, Nº10) Emiliano Vives, Nº11) Hans Feder Ponce, Nº12) Santiago Bruera, Nº25) Mateo Rojas y Nº30) Favio Vieta. DT: Alejandro Cupulutti

El próximo, por TV

Las próximas dos presentaciones de Villa Mitre serán de visitante, en Mar del Plata, en su primera salida, enfrentando a Unión, el lunes (televisado por DeporTV), desde las 21.30, y el martes contra Quilmes.

Sin invicto

Provincial superó anoche a Ciclista, 98 a 63 y le cortó el invicto de cuatro partidos.

En los rosarinos sobresalió Gastón Gerbaudo, con 30 puntos (6-11 en triples) y 21 en el primer tiempo, mientras que tuvo un alto rendimiento el bahiense Gonzalo Torres, con 17 unidades (2-3 en t3, 4-6 en t2 y 3-4 en t1), más 11 rebotes.

En tanto, también por la Conferencia Sur y después de tres victorias en fila, River sufrió el tercer traspié consecutivo, esta vez frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, 96 a 82.

Y en el restante partido de la jornada, Deportivo Viedma -con 21 puntos y 5-9 en triples de Joaquín Petre-, se impuso como visitante frente a Centenario (Venado Tuerto), 95 a 79.