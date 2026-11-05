LBB Oro: Liniers-L.N. Alem van por la clasificación y Olimpo-Estudiantes buscando una vida más

Agustín Dottori (L), Jean-Luc Wilson (LNA), Alex Manica (O) y Santiago Ruesga (E). Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputan, desde las 21, los play-in con los partidos Liniers (7º)-L.N. Alem (8º) y Olimpo (9º)-Estudiantes (10º), quienes buscarán seguir avanzando en la Liga Bahiense de Básquetbol Oro y meterse en cuartos de final.

Esta noche accederá directamente, como séptimo clasificado, el ganador de Liniers-Alem, que automáticamente se convertirá en rival de Napostá (2º).

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El perdedor, en tanto, enfrentará el lunes, como local, al vencedor de Olimpo-Estudiantes, determinando el octavo y último pasajero a cuartos, para cruzar con Estrella (1º).

Los cuartos de final comenzarán el jueves 12, al mejor de tres, con 1º) Estrella-(rival a definir, puede ser cualquiera de los cuatro del play-in), 2º) Napostá-(Liniers o L.N. Alem), 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Permanencia

En tanto, el próximo lunes comenzará la serie por la permenancia -al mejor de cinco- entre Barrio Hospital (11º) e Independiente (12º).

Se jugará al mejor de cinco partidos. El perdedor descenderá directamente y el ganador jugará la promoción ante el segundo de la LBB Plata.

Liniers (7º)-L.N. Alem (8º)

Liniers y L.N. Alem se vieron las caras en la penúltima fecha, cuando el venezolano Luis Herrera clavó un triple esquinado con un segundo por jugar, decretando la victoria del verdirrojo.

Hoy la visita llega mejor en cuanto a números, con un plantel que se fue "alargando". De todos modos es un solo partido y una buena o mala noche puede ser determinante.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local están con algunas molestias Mauro Miérez y Alan García, quienes probarán en la entrada en calor.

Mientras que en la visita continúa afuera Matías Such, operado de apendicitis.

Antecedentes: se ganaron de visitantes: Liniers, 64-59 y L.N. Alem, 79-78.

Gastón Torres (Liniers).

El Chivo, como local, ganó ocho partidos (3 en el primer tramo y 5 en el segundo) y perdió cinco (2 y 3). Lo más preocupante, que llega con cuatro derrotas en fila.

En el segundo tramo, ofensivamente promedió 74,5 puntos y recibió a razón de 70,4.

Individualmente, Agustín Dottori promedia 14 puntos, Alan García 12,5 y Nicolás Quiroga, 12,3. En rebotes, Gastón Torres baja 7,3 por juego.

Luis Herrera (L.N. Alem).

L.N. Alem, en tanto, de visitante cosechó 6 triunfos (4 en el primer tramo y 2 en el segundo) y perdió 11 (7 y 4).

Afuera ganó los últimos dos juegos: Barrio Hospital y Liniers. Lo positivo: arrastra cuatro victorias en fila.

Individualmente, Jean-Luc Wilson fue el más determinante, promediando 22,7 puntos y 8,2 rebotes.

Olimpo (9º)-Estudiantes (10º)

El clásico que el tiempo fue apagando hoy se enciende nuevamente en el Norberto Tomás, porque no hay mañana para el perdedor de este partido.

Un aurinegro que atraviesa su mejor momento de la temporada y el albo, contrariamente, que no llega a este cruce con el mejor antecedente inmediato. No obstante, no hay un candidato absoluto.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: en el aurinegro se cambia Alejo Marroni y sumaría minutos. En el albo evaluarán si puede jugar Santiago Ruesga, que se fisuró un dedo de una mano en el partido ante Napostá,

Antecedentes: se ganaron de visitantes: Estudiantes, 87-74 y Olimpo, 92-66.

Agustín Cortés (Olimpo).

El aurinegro, en su cancha, triunfó en cinco oportunidades (4 en el primer tramo y una -el último partido en esa condición- en el segundo) y perdió siete partidos (3 y 4).

Acaba de conseguir su mejor racha, con tres victorias: ante Villa Mitre: 79-76 (69-69) y Barrio Hospital: 112-99 (92-92), ambas de visitante y en suplementario, y frente a Pacífico, de local, 89-83.

Su promedio de puntos en la segunda parte ascendió a 80,9 y recibió 80,6.

En el segundo tramo, el brasileño Alex Manica lideró en puntos (17,3 por juego) y rebotes (11,5), mientras que Tomás Del Sol promedió 15,4 unidades y 5,1 rebotes.

Jerónimo Mitoire (Estudiantes).

Estudiantes, en tanto, de visita ganó en cuatro oportunidades (3 en el primer tramo y una en el segundo) y perdió 10 (5 y 5).

El albo cayó en seis de las últimas siete presentaciones.

En el segundo tramo anotó a razón de 73,2 por juego y le convirtieron 82,1.

Santiago Ruesga anotó 13,2 por juego y Jorge García, 13,1, mientras que Jerónimo Mitoire promedió 6,9 rebotes y Alan García 6,4.



