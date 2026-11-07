Gran Premio de Brasil: con Colapinto en acción, se corre la última práctica y la clasificación

Con Franco Colapinto como protagonista, continúa hoy la actividad del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la fecha 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La acción en el Autódromo de Interlagos comenzará a las 11.30, con la tercera y última Práctica Libre.

En las dos tandas de ayer, el piloto argentino fue 9° y 11° respectivamente.

Mientras que los más veloces en los entrenamientos fueron Lando Norris (McLaren) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), el saliente y el vigente campeón de la Máxima.

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Tras la PL3 luego de se realizará la Clasificación, a partir de las 15, para conocer la posición de largada de cara al Gran Premio.

Mientras que mañana la carrera final comenzará a las 14.

*Posiciones PL1

*Posiciones PL2