El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

(Noticia en desarrollo)

Comenzaron las pruebas libres en el autódromo Carlos Pacce de Interlagos, correspondiente a las actividades preliminares del Gran Premio de Brasil.

Con la participación de Franco Colapinto (Alpine), la carrera se largará el domingo a las 14 (hora de nuestro país).

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En esta primera sesión de entrenamientos los pilotos tendrán una hora para girar. Más tarde, a las 16, se llevará a cabo la segunda.

Cronología

12.30. Comenzaron a girar los pilotos en Interlagos.

12.38. Max Verstappen (Red Bull) lleva el mejor registro de vuelta con 1m12s/959, tra mejorar lo hecho por Lewis Hamilton (Ferrari) primero y luego Kimi Antonelli (Mercedes).

12.40. En su primer giro y tras superar algunos otros monoplazas, Franco Colapinto (Alpine) hizo una vuelta en 1m14s/832.

12.42. Sobreviene la bandera a raíz de una detención por problemas mecánicos del Audi del piloto reserva Freddie Slater (foto inferior).

12.49. Se reanudaron las pruebas luego del procedimiento para retirar de la pista al Audi con una grúa.

12.51. Franco Colapinto ocupa el puesto 12º entre los mejores tiempos de vuelta.

12.52. Nuevo mejor registro que corresponde a Kimi Antonelli (Mercedes), con 1m12s/789. En relación a este "crono" Colapinto quedó a +1.587 con cubiertas tipo "medias", al igual que el líder de las pruebas.

13.01. Gran vuelta de Franco Colapinto, que se ubicó con el tercer mejor tiempo (1m13s/140) con cubiertas blandas, mientras que Verstappen (Red Bull) volvió a quedar arriba (1m11s/953).

13.07. Los pilotos siguen mejorando las marcas y nuevamente Kimi Antonelli (Mercedes) se ubica en el tope con 1m11s/799. En su caso con cubiertas blandas. En función de este registro y otros de los pilotos que lo siguen, Franco Colapinto quedó 6º a +0.855.

13.10. Bandera amarilla a raíz de la detención por problemas mecánicos del Williams de Alex Albon.

13.12. Franco Colapinto volvió a boxes. El objetivo es girar con carga completa de combustible.

13.18. Lando Norris (McLaren) redujo los tiempos de vuelta a 1m17s/717. En función de este "crono" Colapinto está 9º a +0.937.

13.21. Gabrielle Minì, el piloto rookie de Alpine que hoy reemplaza a Pierre Gasly, está 7º a +0.852