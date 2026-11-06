Pesar en el rugby bahiense por la muerte de Jorge Valeriani

La efectiva primera línea de Argentino en la década del '70, con "Lalo" Borromei como pilar derecho, "Mongo" Valeriani como hooker y Jorge Quaglia de izquierdo. Fotos: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El rugby bahiense y, en especial, el del club Argentino recibió anoche la noticia del fallecimiento de Jorge Valeriani, a los 82 años.

Estuvo en la institución desde un primer momento, cuando el club de avenida Colón y Drago anexó a la disciplina como parte de su oferta deportiva en 1970. De ese modo, se incorporó a toda la estructura del equipo Albatros RC, para evitar que desapareciera. Al igual que los demás equipos de los inicios en la década del '50, tampoco disponían de infraestructura propia.

Así fue como, desde un primer momento, Valeriani comenzó a sumar en las filas del flamante "Argentino Sección Albatros" como jugador y también como entrenador.

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En aquel arranque fue designado responsable técnico de la Cuarta división, en la distribución de funciones de la nueva propuesta rugbística. Compartió aquella etapa con otros nombres que se convertirían en referentes de los primeros años, como Aldo "Lalo" Borromei, Luis "El Trompo" Harriet, Carlos Valera y Carlos Forgia.

El jugador de Albatros y de Argentino.

En materia de rugby de división superior, desde un primer momento llegaron los éxitos deportivos. Ya en el año de la anexión, los azules ganaron el campeonato Oficial de la Unión de Rugby del Sur, compartido con Sociedad Sportiva. Al año siguiente fueron campeones en solitario.

De todos modos Argentino tuvo que esperar a que en 1973, en ocasión de ir a disputar unos encuentros amistosos en Tandil, se concretara el aprendizaje de la "bajadita" en el scrum.

Teoría y práctica asimiladas en clases express durante aquella estadía en Tandil gracias a los maestros de la primera línea de Curupaytí, más conocida como "Magiclick" e integrada por Hugo Mario Nicola, Gualberto Wheeler y Hugo Calvete. Desde entonces el rugby de Argentino tuvo un scrum imparable en el ámbito URS y que sólo consiguió descrifrar Universitario años después.

En aquella formación primaria de este deporte, Valeriani se desempeñó como hooker, completando la primera línea Aldo "Lalo" Borromei y Jorge Quaglia como pilares.

"Mongo" también lideró a una generación de juveniles a las que cariñosamente se las conoció como "Los Mongo Boys". Tal vez como recuerdo de aquella etapa, su perfil de Facebook, identificado lógicamente con su nombre y apellido, lleva además una aclaración entre paréntesis: "Mongorugbyclub". La referencia remite al campeonato conquistado con la Sexta división en 1974.

El plantel de Sur que enfrentó a Gazelles en Liniers (1972).

En otro capítulo de su trayectoria como jugador de rugby, Jorge también integró el seleccionado mayor de la Unión de Rugby del Sur que tuvo el bautismo internacional en 1972, cuando enfrentó al combinado sudafricano Gazelles en un partido disputado en la cancha de Liniers.

Con el paso de los años y luego de transitar distintas etapas como entrenador, "Mongo" se mantuvo pegado a la baranda alentando y acompañando tanto a su querido Chancho como a su hija Andrea, su fan número uno desde chica y, desde hace años, planillera y mánager del plantel superior.

Los restos de Jorge Valeriani serán velados este viernes, a partir de las 18, en Mitre 468, sala B. Mañana, a las 10, serán inhumados en el cementerio municipal.