En La Falda están con todas las luces y el Lili Pisani cada vez se ve mejor...
Con mucho esfuerzo la dirigencia logró una importante obra en el gimnasio.
Una emotiva jornada disfrutaron anoche en el club La Falda, donde dejaron inaugurada la flamante iluminación del gimnasio Lili Pisani.
Primero fue el piso y ahora, las luces.
Los trabajos incluyeron la renovación completa de la luminaria, el cambio total de la instalación eléctrica y de los tableros.
También se confeccionaron y presentaron los planos correspondientes a toda la instalación eléctrica, los tableros y el sistema de iluminación.
El acto contó con la presencia de directivos de EDES, autoridades, alumnos y profesores del Centro de Formación Profesional Nº 402, integrantes de la comisión directiva y la subcomisión de básquetbol de la institución.
También estuvieron presentes jugadores, exjugadores y el cuerpo de entrenadores de la institución.
Para las instituciones, que tanto trabajan a pulmón, cada inversión en materia de obra e infraestructura significa mucho más que un triunfo.
En consecuencia, el logro que sumó ayer La Falda tiene mucho más valor que cualquier triunfo pasajero.