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Básquetbol.

En La Falda están con todas las luces y el Lili Pisani cada vez se ve mejor...

Con mucho esfuerzo la dirigencia logró una importante obra en el gimnasio.

Los chicos, jugando en una jornada de fiesta. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Una emotiva jornada disfrutaron anoche en el club La Falda, donde dejaron inaugurada la flamante iluminación del gimnasio Lili Pisani.

Primero fue el piso y ahora, las luces.

Los trabajos incluyeron la renovación completa de la luminaria, el cambio total de la instalación eléctrica y de los tableros.

También se confeccionaron y presentaron los planos correspondientes a toda la instalación eléctrica, los tableros y el sistema de iluminación.

El acto contó con la presencia de directivos de EDES, autoridades, alumnos y profesores del Centro de Formación Profesional Nº 402, integrantes de la comisión directiva y la subcomisión de básquetbol de la institución.

También estuvieron presentes jugadores, exjugadores y el cuerpo de entrenadores de la institución.

Para las instituciones, que tanto trabajan a pulmón, cada inversión en materia de obra e infraestructura significa mucho más que un triunfo.

En consecuencia, el logro que sumó ayer La Falda tiene mucho más valor que cualquier triunfo pasajero.

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