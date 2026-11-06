La bahiense que le ganó a Boca, rival hoy de Unión Bahía: "Yo soy gallina, así que tenía algo especial"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Unión Bahía afronta su segundo partido de la gira en la misma cancha (La Bombonerita), ante idéntico rival (Boca) y con igual ilusión (le cortó el invicto) con la que afrontó la bahiense Josefina Torruella uno de sus mejores partidos de su carrera.

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Fue en la última presentación de Independiente (Neuquén) venciendo al candidato de todos, Boca (72-69), rival frente al que debutó en la Liga Nacional el representante bahiense (derrota 67-38) y al que hoy vuelve a enfrentar.

Torruella, que fue la gran figura con 26 puntos (7-12 en triples), contó la experiencia del último partido, que dejó una herida en las xeneizes y que hoy, desde las 17.30, tratarán de cerrar justamente ante Unión Bahía, que cedió anoche ante Vélez, 63-41.

"Para mí fue un logro muy grande. Después de haberme ido de la Liga Femenina, y sobre todo después de haber pasado por una lesión, tenía un poco esa incertidumbre de volver y ver dónde estaba parada, cómo me sentía y a qué nivel podía competir en el básquet de acá", contó Torruella.

"Si bien venía de varios años jugando profesionalmente afuera, volver implicaba también una especie de prueba personal. Poder desenvolverme de esta manera, sentirme bien dentro de la cancha y demostrarme que sigo estando a la altura para mí fue una alegría enorme. Es un partido que valoro mucho por todo lo que significó a nivel personal, más allá del resultado", agregó.

Jugar contra Boca siempre es especial y en este caso será otro verdadero desafío para Unión Bahía, como lo fue para Torruella hace una semana.

"Yo soy gallina, así que por ese lado el partido también tenía algo especial, jaja. Pero más allá de eso, Boca se armó para ganar todo y desde antes de empezar la Liga ya se hablaba de que era el equipo que iba a ganar todos los partidos por diferencias muy grandes, entonces, poder ganarle tuvo un valor especial, sobre todo teniendo en cuenta que nosotras somos un equipo nuevo, que se armó con el tiempo justo y que todavía tenemos mucho por mejorar. No era un partido en el que la victoria estuviera en la cabeza de nadie, y creo que eso también le da un valor agregado", reconoció.

Acaso su experiencia pueden tomarla las jugadoras de Unión Bahía para hoy, partido que irá por la tarde, considerando que posteriormente, desde las 21.35, jugará Boca por Liga Nacional masculina, ante San Martín.

"Creo que tuvimos un juego muy completo y lo que realmente nos permitió ganar fue poder sostener ese nivel de concentración, compromiso y trabajo durante todo el partido", puntualizó.

"Supimos manejar muy bien los momentos, mantener la calma y responder anímicamente cuando el partido lo necesitaba. Tuvimos buenos porcentajes, pero creo que lo más importante fue que pudimos acompañarlos con una mentalidad muy fuerte y un trabajo defensivo enorme de todas mis compañeras", agregó.

De todo esto que contó Torruella podrá tomar nota Unión Bahía, para intentar contrarrestar el poderío de Boca que, a pesar de venir de una derrota, continúa siendo el candidato de todos.