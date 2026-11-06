Un viernes diferente por la fiesta de los árbitros y el calendario que no deja días en blanco

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El festejo de hoy por los 40 años del Colegio de Árbitros de Bahía Blanca -en el salón ubicado en Pueyrredón 265- obligó a dejar vacío de competencia este viernes, reanudando mañana mismo con un calendario pleno de definiciones en las cuatro categorías superiores de los torneos que organiza la Asociación Bahiense.

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La nutrida actividad y combinación de escenarios no da descanso, necesitando en esta oportunidad incluir nuevamente el sábado como día de disputa, una jornada habitualmente destinada únicamente al básquetbol formativo.

Este es el detalle de la semana y los partidos en el ámbito de la ABB:

Sábado

LBB Plata: Espora (2)-La Falda (1), juego 4 de la serie -al mejor de cinco- por la permanencia, a las 20, en el José Galié.

LBB Bronce: Pellegrini (1)-Caza y Pesca Huracán Médanos (1), juego 3, correspondiente a la final -al mejor de cinco- del segundo tramo, a las 20, en Altense.

Domingo

LBB Plata: San Lorenzo (1)-Sportivo (1), en el Román Avecilla, y Altense (1)-9 de Julio (1), juego 3 y último, a las 20, de las semifinales del segundo tramo.

Lunes

LBB Oro: Liniers-Olimpo, play-in, buscando el octavo clasificado a cuartos de final, a las 20, en el Hernán Sagasti.

LBB Oro: Barrio Hospital-Independiente, juego 1 de la serie permanencia, al mejor de cinco, a las 20 en La Curtiembre.

Martes

Femenino: Bahiense del Norte-9 de Julio, juego 1 de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo. A las 21, en Independiente.

Miércoles

LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos-Pellegrini, juego 4, correspondiente a la final -al mejor de cinco- del segundo tramo, a las 21 en Estudiantes.

Jueves

LBB Oro: inicio de los cuartos de final, series al mejor de tres: 1º) Estrella-(Liniers u Olimpo), 2º) Napostá-(L.N. Alem), 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.