Los 40 años del Colegio de Árbitros: "La persona que más me gustaría que estuviera hoy es Miguel Firpo"
El presidente, Ariel Mallimaci, destacó el legado que dejó el fundador.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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"Por ahí he sido criticado, pero hay que perseverar cuando uno cree que algo es justo. Y en ese momento encontré apoyo en los dirigentes de la Asociación, como (Jorge) Spinelli, (Roberto) Seibane, (Antonio) Cabello, (Rubén) Rábano, quienes me dieron la oportunidad de formar un Colegio. No podía ser la cantidad de partidos suspendidos, los informes que había y las quejas de los clubes. No se podía seguir así. En principio dudaron, una vez que lo entendieron, me dieron la razón y me apoyaron. Se formó una institución en favor del básquet, más allá que algunos árbitros no querían".
Ese recuerdo que trajo a la memoria Miguel Ángel Firpo en su última charla con "La Nueva", sintetiza la pasión con la que transmitió su convicción hace 40 años, poco después de llegar a la ciudad, proveniente de Zárate, su lugar de orígen.
Firpo hizo escuela, con sus formas, inclusive con varios de sus alumnos que superaron al maestro, dentro de un estamento como el arbitraje difícil de convocar y formar.
Él se tomaba todo su tiempo y construyó, dentro de sus posibilidades y a pura vocación, una institución que hoy, 3 de noviembre, celebra cuatro décadas.
"La persona que más me gustaría que estuviera hoy es Miguel Firpo. Él fue uno de los precursores y uno de los fundadores del Colegio. Gran árbitro, gran líder, gran persona", resaltó Ariel Mallimaci, el actual presidente de la institución.
"Es una fecha muy especial, 40 años es un número importante. Cantidad de árbitros pasaron por el Colegio durante tantos años, dejando su experiencia, su profesionalismo, su amistad y su tiempo", señaló el puntaltense.
Y volvió a las raíces: "El objetivo principal es continuar con la idea de Colegio que tenía Miguel, seguir la base de sus lineamientos, dándole prioridad siempre a los jóvenes, para que ellos sigan creciendo, como está pasando hoy en día, trabajando todos por y para él Colegio".
Mallimaci destacó que fueron promoviendo varios árbitros, haciéndolos debutar en las diferentes categorías, y en buen número en la LBB Bronce.
"Intentamos estar siempre a la altura de las demandas y necesidades de la ABB, logrando cubrir la cantidad de partidos por semana que se juegan en la Capital del Básquet", destacó.
Buscando ampliar la base y formando árbitros, algo que demanda todo un proceso, nuevamente este año se realizó en el Colegio el curso de nivel inicial.
"Continuamos trabajando con los árbitros que vienen de abajo, con el objetivo de ir promocionándolos. Y a la vez, a los que tienen más experiencia, se les dio la posibilidad de arbitrar a nivel provincial y nacional", apuntó Mallimaci.
El próximo viernes, el Colegio celebrará su fiesta de cumpleaños.
"En lo particular, celebrar 40 años es un orgullo, es una fiesta, es el reconocimiento a la trayectoria de innumerables árbitros que han pasado por nuestro Colegio y la revalorización de los que aún estamos. Es reafirmar nuestro compromiso y responsabilidad con el Básquet de Bahía Blanca y la zona", aseguró Mallimaci.
La lista
Este es el listado de los árbitros que integran el Colegio de Bahía Blanca:
1) Emanuel Sánchez
2) Eduardo Ferreyra
3) Alejandro Vizcaino
4) Juan Cruz Schernenco
5) Sebastián Arcas
6) Mariano Enrique
7) Marjorie Stuardo
8) Alejandro Ramallo
9) Sebastián Giannino
10) Horacio Sedán
11) Néstor Schernenco
12) Juan Agustín Matías
13) Sam Inglera
14) Marcelo Gordillo
15) Joel Schernenco
16) Juan Gabriel Jaramillo
17) Joaquín Irrazábal
18) Lucas Andrés
19) Ariel Di Marco
20) Leandro Bressan
21) Ariel Mallimaci
22) Mauro Guallan
23) Alberto Arlenghi
24) Francisco Irrazábal
25) Alexia González
26) Camila Robles
27) Jerónimo Ocampo
28) Erick Larssen
29) Marcelo Bressan
30) Estefanía Zárate
31) Iván Kalasnicoy
32) Juan Ignacio Farroni
33) Lucas Mazzarini
34) Ezequiel Weinbender
35) Adrián Beret
36) Micaela Sanhueza
37) Mateo Schneider
38) Diego Heredia
39) Diego Gordillo
40) Rodrigo Ballerini
41) Julieta Costa
42) Nehuen Guerrero
43) Agustina Borello
44) Ian Schectel
45) Marcia Baigorria
46) Lautaro López Weitt
47) Tomás Blanc
48) Diego Kessler
49) Micaela Baley
50) Sebastián Barrios
51) Facundo Bascuas
52) Santiago Bertoni
53) Gonzalo Bigliardi
54) Gonzalo Botta
55) Fausto Colella
56) Alexia Damiani
57) Tomás Flamarique
58) Agustina Fratti
59) Alan Magno
60) Facundo Mancidor
61) Lionel Mercado
62) Lautaro Miranda
63) Gabriel Peña
64) Naim Reynos
65) Rodrigo Reim Suarez
66) Nayla Rojas
67) Francisco Roldán
68) Kevin Suárez
69) Javier Sabatini
70) Nahuel Vázquez
71) Thiago Vergara
72) Joaquín Vignatti
73) Zaira Wagner
74) Matías Zwedick
75) Sofía Ogertschingg
76) Guido García
77) Tomás Yanosky
78) Celeste Pena
79) Nicolás Ferreyra
80) Gael Correa