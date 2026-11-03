Los 40 años del Colegio de Árbitros: "La persona que más me gustaría que estuviera hoy es Miguel Firpo"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

"Por ahí he sido criticado, pero hay que perseverar cuando uno cree que algo es justo. Y en ese momento encontré apoyo en los dirigentes de la Asociación, como (Jorge) Spinelli, (Roberto) Seibane, (Antonio) Cabello, (Rubén) Rábano, quienes me dieron la oportunidad de formar un Colegio. No podía ser la cantidad de partidos suspendidos, los informes que había y las quejas de los clubes. No se podía seguir así. En principio dudaron, una vez que lo entendieron, me dieron la razón y me apoyaron. Se formó una institución en favor del básquet, más allá que algunos árbitros no querían".

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Ese recuerdo que trajo a la memoria Miguel Ángel Firpo en su última charla con "La Nueva", sintetiza la pasión con la que transmitió su convicción hace 40 años, poco después de llegar a la ciudad, proveniente de Zárate, su lugar de orígen.

Firpo hizo escuela, con sus formas, inclusive con varios de sus alumnos que superaron al maestro, dentro de un estamento como el arbitraje difícil de convocar y formar.

Él se tomaba todo su tiempo y construyó, dentro de sus posibilidades y a pura vocación, una institución que hoy, 3 de noviembre, celebra cuatro décadas.

"La persona que más me gustaría que estuviera hoy es Miguel Firpo. Él fue uno de los precursores y uno de los fundadores del Colegio. Gran árbitro, gran líder, gran persona", resaltó Ariel Mallimaci, el actual presidente de la institución.

"Es una fecha muy especial, 40 años es un número importante. Cantidad de árbitros pasaron por el Colegio durante tantos años, dejando su experiencia, su profesionalismo, su amistad y su tiempo", señaló el puntaltense.

Y volvió a las raíces: "El objetivo principal es continuar con la idea de Colegio que tenía Miguel, seguir la base de sus lineamientos, dándole prioridad siempre a los jóvenes, para que ellos sigan creciendo, como está pasando hoy en día, trabajando todos por y para él Colegio".

Mallimaci destacó que fueron promoviendo varios árbitros, haciéndolos debutar en las diferentes categorías, y en buen número en la LBB Bronce.

"Intentamos estar siempre a la altura de las demandas y necesidades de la ABB, logrando cubrir la cantidad de partidos por semana que se juegan en la Capital del Básquet", destacó.

Buscando ampliar la base y formando árbitros, algo que demanda todo un proceso, nuevamente este año se realizó en el Colegio el curso de nivel inicial.

"Continuamos trabajando con los árbitros que vienen de abajo, con el objetivo de ir promocionándolos. Y a la vez, a los que tienen más experiencia, se les dio la posibilidad de arbitrar a nivel provincial y nacional", apuntó Mallimaci.

El próximo viernes, el Colegio celebrará su fiesta de cumpleaños.

"En lo particular, celebrar 40 años es un orgullo, es una fiesta, es el reconocimiento a la trayectoria de innumerables árbitros que han pasado por nuestro Colegio y la revalorización de los que aún estamos. Es reafirmar nuestro compromiso y responsabilidad con el Básquet de Bahía Blanca y la zona", aseguró Mallimaci.

La lista

Este es el listado de los árbitros que integran el Colegio de Bahía Blanca:

1) Emanuel Sánchez

2) Eduardo ​Ferreyra

3) Alejandro ​Vizcaino

4) Juan Cruz ​Schernenco

5) Sebastián ​Arcas

6) Mariano ​Enrique

7) Marjorie ​Stuardo

8) Alejandro ​Ramallo

9) Sebastián ​Giannino

10) Horacio ​Sedán

11) Néstor ​Schernenco

12) Juan Agustín ​Matías

13) Sam ​Inglera

14) Marcelo ​Gordillo

15) Joel ​Schernenco

16) Juan Gabriel ​Jaramillo

17) Joaquín ​Irrazábal

18) Lucas ​Andrés

19) Ariel ​Di Marco

20) Leandro ​Bressan

21) Ariel ​Mallimaci

22) ​Mauro Guallan

23) Alberto ​Arlenghi

24) Francisco ​Irrazábal

25) ​Alexia González

26) Camila ​Robles

27) Jerónimo ​Ocampo

28) Erick ​Larssen

29) Marcelo ​Bressan

30) Estefanía ​Zárate

31) Iván ​Kalasnicoy

32) Juan Ignacio ​Farroni

33) Lucas ​Mazzarini

34) ​Ezequiel Weinbender

35) Adrián ​Beret

36) Micaela ​Sanhueza

37) Mateo ​Schneider

38) Diego ​Heredia

39) ​Diego Gordillo

40) Rodrigo ​Ballerini

41) Julieta ​Costa

42) ​Nehuen Guerrero

43) Agustina ​Borello

44) Ian ​Schectel

45) Marcia ​Baigorria

46) Lautaro ​López Weitt

47) Tomás ​Blanc

48) ​Diego Kessler

49) Micaela ​Baley

50) Sebastián ​Barrios

51) Facundo ​Bascuas

52) Santiago ​Bertoni

53) Gonzalo ​Bigliardi

54) Gonzalo ​Botta

55) Fausto Colella

56) Alexia ​Damiani

57) Tomás ​Flamarique

58) Agustina ​Fratti

59) Alan ​Magno

60) Facundo ​Mancidor

61) Lionel ​Mercado

62) Lautaro ​Miranda

63) Gabriel ​Peña

64) Naim ​Reynos

65) Rodrigo ​Reim Suarez

66) Nayla ​Rojas

67) Francisco ​Roldán

68) Kevin ​Suárez

69) Javier ​Sabatini

70) Nahuel ​Vázquez

71) Thiago ​Vergara

72) Joaquín ​Vignatti

73) Zaira ​Wagner

74) Matías ​Zwedick

75) Sofía Ogertschingg

76) Guido García

77) Tomás Yanosky

78) Celeste Pena

79) Nicolás Ferreyra

80) Gael Correa