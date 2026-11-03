Encuentro Anahí Menna de Vila: "Ella estará supervisando todo, como cuando estaba entre nosotros"

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El próximo sábado y domingo el rugby del club Argentino llevará a cabo la vigésima edición del encuentro nacional infantil Anahí Menna de Vila. Serán dos jornadas muy emotivas por la vigencia en lo deportivo y porque cobra fuerza el recuerdo de la persona homenajeada.

Participarán jugadores y jugadoras de 6 a 14 años de los clubes de la Unión de Rugby del Sur e invitados: Curupaytí (Buenos Aires), Madryn RC (Puerto Madryn), Bigornia (Rawson) y Camarones (Pinamar).

Las actividades principales incluyen cena de recepción y bienvenida para las delegaciones visitantes la noche del viernes; inicio de la actividad deportiva a las 10 del sábado en el Country y el domingo otra jornada deportiva. Como es una fiesta también de la familia, se habilitará el "Patio Azul" cerca del clubhouse, un espacio familiar con food trucks y la anuncia presentación de una banda de música en vivo al atardecer del sábado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El rugby infantil en este deporte es la esencia, es la pureza llevada al extremo, porque es la etapa en la que los chicos se acercan a jugar al rugby, socializan y empiezan a incorporar los valores que que este deporte tiene”, explicó.

“Recibiremos esta edición con mucho orgullo, recordando a Anahí, una persona que fue muy importante e inolvidable dentro de lo que es la estructura del rugby infantil del club”, dijo Marcelo Gigante, quien trabajó en la institución bahiense en el desarrollo de las inferiores y en la dirección técnica de categorías juveniles. También se desempeñó como coordinador del “Encuentro Anahí”.

“Este encuentro nació con la intención de recordar a la mamá de, en ese momento, el más chico de los cuatro hermanos Vila. En aquel momento (2006) Bautista era jugador de la M 14 del club Argentino. Si no saqué mal la cuenta estuvo como 16 años vinculada al rugby infantil, porque cuando estaba ya terminando de acompañar al tercero de sus hijos, volvió con el último”, contó.

“Anahí permaneció en el rugby formativo durante los años 90 y principios de los 2000, colaborando activamente en diferentes roles al costado de la cancha, asistiendo en viajes, en la organización de actividades y más. Lo que hoy sería una mamá manager", explicó Gigante.

Marcelo Gigante.

El ex coordinador del "Anahí" destacó el crecimiento y la permanencia del evento en la región.

"El encuentro comenzó de forma modesta, contando únicamente con la visita del club Monte Grande de Buenos Aires y equipos locales en su primera edición. Pero con el tiempo, el evento creció significativamente, acumulando casi 50 clubes participantes a lo largo de su historia. Como muchos encuentros de rugby infantil han desaparecido de lo que sería la Patagonia, este sigue y hoy por hoy es uno de los más grandes. Jamás pensé que este encuentro iba a crecer tanto y permaneciera en el tiempo", afirmó.

Anahí junto a sus hijos: parados, Guillermo (izquierda de la imagen) y Tomás. Abajo, Lucas (izquierda) y Bautista.

Como dijo el dirigente, este tipo de encuentros llevan, resumen, las virtudes de este deporte: amigos, diversión, familia y -en esta franja etaria- un juego en el que los aprendices van incorporando nociones básicas de lo que será, a partir de los 15 años, ya un deporte federado.

"Uno hace estas cosas como siempre para que los chicos sean felices, la pasen bien y para que todo salga lo mejor posible", dijo Gigante.

Actualmente, Tomás Vila (hijo mayor de Anahí), se desempeña como coordinador de rugby infantil del club, manteniendo el legado familiar en la organización.

"Seguramente, como escribí una vez por ahí, ella estará supervisando todo, como cuando estaba entre nosotros. Y retándonos si algo no estaba bien hecho… Yo miraré al cielo esperando su aprobación, porque es lo que siento. Sinceramente, si bien está la cena el viernes, el sábado cuando vaya para la cancha, como me ha pasado en estos 20 años, me acordaré infinitamente de ella y estaré hasta con nervios en la panza pensando `espero que todo salga bien´, porque ella lo merece", concluyó.