La selección de futsal de la Liga del Sur se medirá con los mejores del país: "La idea base es llegar a semis"

La Selección de futsal de la Liga del Sur arribó ayer a Río Gallegos para disputar el Torneo Nacional masculino que reúne a los 10 mejores combinados del país.

Luego de un largo viaje, el combinado de nuestro medio se instaló a la espera del debut de mañana.



"Llegamos de buena manera, por suerte pudimos programar todo con tiempo", contó antes de salir de nuestra ciudad el entrenador del equipo, Santiago Duckardt.

La Liga integrará la Zona B y el debut será ante Salta (el miércoles a las 16) y luego se enfrentará frente ante Río Grande (el jueves desde las 13).

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Mientras que el viernes disputará el partido interzonal frente a El Calafate, otra vez a partir de las 13.

Los otros grupos los componen: Río Gallegos, Ushuaia, Rosario y San Nicolás (Zona A) y Río Turbio, El Calafate y Bariloche (Zona C).

"La Selección ya viene hace varios años y mas o menos siempre hay una base de chicos que viene formando hace un tiempo. A su vez uno le va agregando el gusto de uno, con determinado jugador o el sistema de juego que convenga más. Con Tomás vimos algunos chicos más jovenes, para alguna posible proyección", agregó en relación al equipo armado, en diálogo con El Diario Deportivo.

"Aunque sea después de tanto esfuerzo, en una semana sentís que vivimos de esto", se alegró.

El plantel del combinado de nuestro medio está compuesto por: Ezequiel Rodríguez, Joaquín Romero, Francisco Vallejos, Andrés Duran, Diego Romano, Iván Zapata, Jesús Abdala, Genaro García, Rodrigo Decoud, Juan Ignacio Muñoz, Bruno Díaz y Jonatan Kippes.

Además, por una lesión no pudo viajar Daniel Cheiles.

Mientras que el cuerpo técnico, además de Santiago, lo componen Tomás Giménez (ayudante) y Daniel Vallejos (delegado).

"Quedo un mix entre experiencia y juventud que buscábamos para próximos años, que ya se metieron ahora. Si bien ya vienen con experiencia en sus clubes, con la Selección y los viajes son más nuevos", remarcó el Chueco.

"Es un torneo corto y, a la vez, larguísimo. La fase de grupos son tres días seguidos a alta competencia, a todo por el todo. La idea base es tratar de poder llegar a una semifinal, sería algo lindo para nosotros y para la Liga del Sur. Es un torneo que que vamos a disputar por primera vez y jugar una semifinal no sería poco", se ilusionó el DT.

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