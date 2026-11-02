Se definieron las posiciones finales de la LBB Oro, con los cuartos de final, los play-in y la permanencia
En la última fecha ganaron Napostá, Villa Mitre, Pueyrredón, Pacífico, L.N. Alem y Olimpo.
Pacífico y Villa Mitre se metieron en cuartos de final, Liniers cayó al play-in y por la permanencia Barrio Hospital será local ante Independiente, entre las definiciones más importantes que arrojó la undécima fecha del segundo tramo y última de la fase regular, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.
Villa Mitre derrotó a Estrella, 87-60; Napostá superó a Estudiantes 85-74; Pueyrredón pudo con Liniers, 80-68; Pacífico venció a Bahiense del Norte, 82-73; L.N. Alem le ganó a Independiente, 71-57 y Olimpo triunfó ante Barrio Hospital, 112-99, en suplementario (92-92).
La tabla solamente tuvo un cambio respecto de cómo estaba antes de iniciar la fecha, saltando Villa Mitre al sexto puesto y Liniers cayendo al séptimo. El resto no movió.
En consecuencia, clasificaron directo a cuartos de final: 1º) Estrella, 2º) Napostá, 3º) Bahiense, 4º) Pueyrredón, 5º) Pacífico y 6º) Villa Mitre.
De esta manera, ya hay dos llaves armadas: 3º) Bahiense-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.
Un play-in lo jugarán 7º) Liniers-8º) L.N. Alem, el ganador será el séptimo clasificado a cuartos (y cruzará ante Napostá), mientras que el perdedor tendrá una segunda chance ante el vencedor de 9º) Olimpo-10º) Estudiantes, para determinar el octavo pasajero a cuartos, donde cruzarán ante Estrella.
En tanto, por la permanencia, definirán 11º) Barrio Hospital-12º) Independiente. El perdedor descenderá directamente y el otro disputará la promoción ante el segundo de la LBB Plata.
Villa Mitre 87, Estrella 60
Villa Mitre cumplió con lo que debía: ganarle a un diezmado Nº1 como Estrella, y lo hizo 87 a 60.
Al tricolor le llevó un tiempo destrabarlo, ante un rival que el resultado no le cambiaba su posición y que no contaba con Carlos Balmaceda (baja ya definitiva) y Fausto Herrera (temporaria, por un golpe en una muñeca).
Así y todo, la visita fue competitiva la primera parte y hasta se impuso 35 a 33, frente a un tricolor que dependió mucho de Javier Bollo en ese período.
El complemento la Villa siguió defendiendo firme, fue desgastando a su rival y ese período lo ganó 54 a 25.
Bollo completó 22 unidades (6-9 en dobles y 10-15 en libres), más10 rebotes; Ignacio Alem fue creciendo y completó 11 puntos (2-7 en t3, 1-3 en t2 y 3-4 en t1), más 6 rebotes y 3 asistencias: Lautaro Cavero clavó dos triples esquinados y cerró con 16 puntos.
Y entre toda la energía juvenil, a la que se sumó Manu Iglesias tras una larga ausencia, fueron quebrando a un rival que ya había cumplido con su objetivo una fecha antes.
En la visita, Alan Pan metió 16 puntos (4-8 en triples y 4-6 en libres), dio 7 asistencias y bajó 6 rebotes, mientras que Federico Macias resultó el goleador, con 19 (1-6 en t3, 7-14 en t2 y 2-5 en t1), más 8 recobres.
Villa Mitre (87): S. Alimenti (5), L. Cavero (16), F. Amigo (7), I. Alem (11), J. Bollo (22), fi; A. Blanco (5), E. Sombra (2), J. Jasen (8), M. Iglesias (7), L. Beruatto, L. Gómez Lepez (2) y S., Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.
Estrella (60): T. Peña (7), A. Pan (16), S. Quiroga (10), B. Olivera (3), F. Macias (19), fi; G. Oyarzo (2), M. Gizzi (3), A. Kucan, M. Specogna, E. Giusto y M. Astradas. DT: Walter Romerniszyn.
Cuartos: Villa Mitre, 14-20; 33-35 y 60-52.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.
Pueyrredón 80, Liniers 68
Pueyrredón terminó ganando un partido más en el segundo tramo que en el primero, tras superar a Liniers, 80 a 68, ratificando su cuarto lugar y condenado al Chivo a jugar el play-in.
Dentro de un trámite parejo (24-24), el local logró despegarse 35-27 con gol en diferentes manos (6-12 en triples distribuidos entre 4 jugadores), cerrando el segundo cuarto 41-30, con parcial de 23-13.
Dentro de un rendimiento parejo desde lo colectivo, en Purre se destacó Alejo Agulló, con 19 puntos (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 5-8 en t1), más 9 rebotes y 3 recuperos.
Por su parte, Lucio Baeza colaboró con 15 unidades (3-5 en t3, 1-2 en t2 y 4-9 en t1), además de 6 rebotes y 3 asistencias.
Al escolta se sumó Nicolás Renzi, con 10 recobres y 9 puntos (2-4 en t3, 1-1 en t2 y 1-3 en t1), además de Manuel Echarri (5-5 en t1 y 3-6 en t2, también 0-6 en t3), más 5 rebotes y Nahuel Dulsan, con 11 puntos (4-5 en t2 y 3-6 en t1).
En el Chivo, Mauro Miérez convirtió 15 puntos (3-5 en t3, 2-5 en t2 y 2-3 en t1), Julián Marinsalta cerró con 9 puntos y 4 recobres, mientras que Nicolás Quiroga anotó 13 puntos y 6 rebotes.
Pueyrredón (80): F. Alfonso (6), N. Dulsan (11), P. Pérez Pavón (3), N. Renzi (9), A. Agulló (19), fi; L. Baeza (15), M. Echarri (11), Gino Pisani (4) y G. Sagasti (2). DT: Ariel Ugolini.
Liniers (68): M. Miérez (15), A. García (9), A. Dottori (10), G. Torres (2), N. Quiroga (13), fi; G. Groppa (4), F. Lanaro, J. Marinsalta (9), T. Sabatini (6), N. Ramos y K. Hernández. DT: Mauricio Vago.
Cuartos: Pueyrredón, 18-17; 41-30 y 63-49.
Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.
Pacífico 82, Bahiense 73
En un partido muy parejo de principio a fin, Pacífico resolvió mejor en el minuto final y se quedó con el triunfo ante Bahiense del Norte por 82 a 73 como local.
El Verde entró 3 puntos arriba a los últimos 60 segundos del encuentro, hasta que de un rebote defensivo de Valentín Cortés, llegó la ofensiva en el que Tomás Bruni asistió a Tomás Sagarzazu -la figura- para un doble clave a 38s que dejó el 78-73.
Hubo un tiempo muerto del Colo Navallo, aunque en la reanudación Guido Muzi falló el intento de tiro de 3 puntos, Sagarzazu se quedó con el recobre y Juan Cruz Hoya lo cortó con falta, para luego ir a la línea de libres, hacer 2-2 (80-73) y sentenciarlo a 28s. Después Branco Salvatori le puso cifras definitivas al éxito de Pacífico.
Sagarzazu nos sólo fue clave en el cierre sino también a lo largo del encuentro, para cerrar su planilla como el jugador más valioso: 31 puntos (9-11 en dobles, 2-5 en triples y 7-9 en libres), 8 rebotes, 2 recuperos y 9 faltas recibidas (39 de valoración).
Otro jugador clave del ganador (le pitaron 3 faltas técnicas) fue el base Branco Salvatori (16 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias y 2 recuperos, para una valoración de 30).
En Bahiense el máximo goleador fue Guido Muzi con 23 puntos, con 7-13 en triples.
Pacífico (82): B. Salvatori (16), T. Bruni (11), V. Cortés (9), T. Sagarzazu (31), J. Larrandart (12), fi; Gen. Pisani y F. Mattioli (3). DT: Mauro Richotti.
Bahiense del Norte (73): A. Lamonega (13), B. Lozano (8), G. Muzi (23), E. Roberson (5), J.P. Hollender (8), fi; S. Luengo (6), T. Amatte y J.C. Hoya (10). DT: Alejandro Navallo.
Cuartos: Pacífico, 18-22; 35-42 y 58-56.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.
Napostá 85, Estudiantes 74
Napostá se quedó con el 2º lugar de la fase regular al concretar en el segundo tiempo una sólida victoria ante Estudiantes por 85-74.
El ganador comenzó a despegarse en el tercero, período que ganó por 28 a 13 y que le permitió sacar máximas de entre 20/24 puntos en el último parcial.
"Napo" jugó un primer período de bajos porcentajes de efectividad que se reflejó en el marcador de 14-10 para el Albo. Los locales cerraron los primeros diez minutos con 3-11 en dobles y 1-6 en triples pero levantaron el partido y la producción ofensiva en el 2C. De perder 24-21 lograron un sprint de 14 a 3, con Fausto Depaoli como protagonista (8 puntos en esa remontada).
El impulso se prolongó al tercero, cuando el goleo estuvo más repartido y comenzaron a surgir las máximas del encuentro, para cerrarlo con cinco jugadores con doble-dígito en puntos. Germán Andrés, con 19 tantos (5-6 en triples) desde el banco, fue el goleador de Napostá. Que tuvo también en Marcos Diel a otro jugador clave (12 puntos y 8 rebotes).
En Estudiantes encabezó el goleo Octavio Cancelarich con 14, en una noche de bajos porcentajes de efectividad en dobles (53%) y en triples (20%).
Napostá (85): F. Depaoli (10), V. Carrizo (10), L. Alemañy (6), P. Santiago (9), M. Diel (12), fi; R. Heinrich (10), G. Andrés (19), N. Guerrero (9) y B. Mastandrea. DT: Fabricio Piccinini.
Estudiantes (74): S. Ruesga (6), J. Rodríguez (13), L. Delgado (3), J. Mitoire (12), A. González (6), fi; J. García (9), O. Cancellarich (14), F. Mazzello (4), S. Ranieri (3), J. Belleggia (2), L. Blázquez (2) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.
Cuartos: Napostá, 10-14, 37-34 y 65-47.
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera y Marcelo Gordillo.
L.N. Alem 71, Independiente 57
L.N. Alem salió a jugar sabiendo que sería octavo y que tendría de rival en el play-in a Villa Mitre, Pacífico o Liniers, siendo este último contra el que finalmente cruzará.
Lo importante es que llegará con cuatro victorias en fila, tras ganarle hoy a Independiente, 71 a 57.
El viola, en tanto, ya estaba condenado a jugar por la permanencia, aunque pudiendo conseguir la localía, algo que ni siquiera hubiera logrado si ganaba, porque también triunfó Olimpo.
El verdirrojo tuvo como destacado a Franco Ruesga, con 10 puntos (1-3 en t3, 2-3 en t2 y 3-5 en t1), más 6 asistencias y 6 rebotes.
También, al venezolano Luis Herrera, con 13 unidades (2-3 en t3, 3-6 en t2 y 1-2 en t1) y 7 rebotes, sumándose su compatriota Eduardo Ríos (11 puntos, con 4-4 en t2) y Jean-Luc Wilson: 10 puntos, 3 recuperos y 4 rebotes.
La visita, que no tuvo a Juan Pablo Morán, contó con 10 puntos y 13 rebotes de Alen Ríos.
L.N. Alem (71): F. Ruesga (10), J. Wilson (10), E. Giménez, E. Ríos (11), L. Herrera (13), fi; N. Amaya (9), V. Di Chiara (5), P. Zapata (7), V. Scoppa (4), M. Santillán, K. Gregoric (2) y G. Calle Aránzolo. DT: Hernán Jasen.
Independiente (57): M. Schmir, J. Ripoll (7), B. Jiménez (3), M. Zonza (10), A. Ríos (10), fi; M. Ponzoni (2), F. Slonimsqui (13), F. Bonino (2), V. Gemetro (4) y G. De la Torre (6). DT: Javier Musumeci.
Cuartos: L.N. Alem, 20-13; 37-26 y 52-43.
Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).
Árbitros: Horacio Sedán, Joel Schernenco y Juan Gabriel Jaramillo.
Barrio Hospital 99, Olimpo 112
El mejor de los escenarios -salir 9º- se le dio a Olimpo en su visita a Barrio Hospital, al que superó 112 a 99 en tiempo suplementario, tras igualar en 92 el regular. De este modo el Aurinegro será local en el play-in ante Estudiantes (10º).
De acuerdo con la estadística oficial, el ganador tuvo dos jugadores con rendimientos decisivos: el base Tomás Del Sol (24 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos, para una valoración de 34 puntos) y el centro brasileño Alex Manica (20 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 9 faltas recibidas, para una valoración de 36 unidades).
También hubo una muy buena noche de Agustín Cortés, quien desde el banco totalizó 15 puntos con 4-8 en triples, entre ellos el que empató el juego en 92 y forzó al suplementario. Y clave en la visita los rebotes totales, rubro en el que ganó la lucha aérea con 49 recobres a 33 del local.
En "Barrio" no alcanzó con haber tenido 6 jugadores con doble dígito en puntos, siendo José Luis Martínez el máximo goleador con 23.
Barrio Hospital (99): L. Fortelli (11), F. Anaya (13), E. Benedetti (10), J.L. Martínez (23), F. Ferrari (17), fi; N. Cámara (4), A. Andreanelli (13), S. Hamze (6), A. Arias, P. Borrello (2) y J. Godio. DT: Claudio Queti.
Olimpo (112): T. Del Sol (24), A. Marino (11), G. Mariezcurrena (10), A. Bodach (6), A. Manica (20), fi; M. Risacher (7), A. Diel (19), A. Cortés (15), S. Kucan y F. Albisu. DT: Ezequiel Zani.
Cuartos: Barrio Hospital, 18-21; 43-42 y 72-68.
Tiempo regular: 92-92.
Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Camila Robles.
Posiciones finales
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
Po. Equipo Puntos
1°) Estrella (17PG-5PP) 29 puntos
2º) Napostá (16-6), 28
3º) Bahiense (14-8), 27
4º) Pueyrredón (13-9), 26,5
5º) Pacífico (12-10), 26
6º) Villa Mitre (12-10), 25,5
7º) Liniers (11-11), 25
8º) L.N. Alem (10-12), 24,5
9º) Olimpo (9-13), 23,5
10º) Estudiantes (9-13), 22,5
11º) Barrio Hospital (5-17), 20
12º) Independiente (4-18), 19,5