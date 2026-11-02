Se definieron las posiciones finales de la LBB Oro, con los cuartos de final, los play-in y la permanencia

Bruni (Pacífico) frena a Hollender (Bahiense), ante la mirada de Cortés. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pacífico y Villa Mitre se metieron en cuartos de final, Liniers cayó al play-in y por la permanencia Barrio Hospital será local ante Independiente, entre las definiciones más importantes que arrojó la undécima fecha del segundo tramo y última de la fase regular, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

Villa Mitre derrotó a Estrella, 87-60; Napostá superó a Estudiantes 85-74; Pueyrredón pudo con Liniers, 80-68; Pacífico venció a Bahiense del Norte, 82-73; L.N. Alem le ganó a Independiente, 71-57 y Olimpo triunfó ante Barrio Hospital, 112-99, en suplementario (92-92).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La tabla solamente tuvo un cambio respecto de cómo estaba antes de iniciar la fecha, saltando Villa Mitre al sexto puesto y Liniers cayendo al séptimo. El resto no movió.

En consecuencia, clasificaron directo a cuartos de final: 1º) Estrella, 2º) Napostá, 3º) Bahiense, 4º) Pueyrredón, 5º) Pacífico y 6º) Villa Mitre.

De esta manera, ya hay dos llaves armadas: 3º) Bahiense-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Un play-in lo jugarán 7º) Liniers-8º) L.N. Alem, el ganador será el séptimo clasificado a cuartos (y cruzará ante Napostá), mientras que el perdedor tendrá una segunda chance ante el vencedor de 9º) Olimpo-10º) Estudiantes, para determinar el octavo pasajero a cuartos, donde cruzarán ante Estrella.

En tanto, por la permanencia, definirán 11º) Barrio Hospital-12º) Independiente. El perdedor descenderá directamente y el otro disputará la promoción ante el segundo de la LBB Plata.

Villa Mitre 87, Estrella 60

Villa Mitre cumplió con lo que debía: ganarle a un diezmado Nº1 como Estrella, y lo hizo 87 a 60.

Al tricolor le llevó un tiempo destrabarlo, ante un rival que el resultado no le cambiaba su posición y que no contaba con Carlos Balmaceda (baja ya definitiva) y Fausto Herrera (temporaria, por un golpe en una muñeca).

Así y todo, la visita fue competitiva la primera parte y hasta se impuso 35 a 33, frente a un tricolor que dependió mucho de Javier Bollo en ese período.

El complemento la Villa siguió defendiendo firme, fue desgastando a su rival y ese período lo ganó 54 a 25.

Bollo completó 22 unidades (6-9 en dobles y 10-15 en libres), más10 rebotes; Ignacio Alem fue creciendo y completó 11 puntos (2-7 en t3, 1-3 en t2 y 3-4 en t1), más 6 rebotes y 3 asistencias: Lautaro Cavero clavó dos triples esquinados y cerró con 16 puntos.

Y entre toda la energía juvenil, a la que se sumó Manu Iglesias tras una larga ausencia, fueron quebrando a un rival que ya había cumplido con su objetivo una fecha antes.

En la visita, Alan Pan metió 16 puntos (4-8 en triples y 4-6 en libres), dio 7 asistencias y bajó 6 rebotes, mientras que Federico Macias resultó el goleador, con 19 (1-6 en t3, 7-14 en t2 y 2-5 en t1), más 8 recobres.

Villa Mitre (87): S. Alimenti (5), L. Cavero (16), F. Amigo (7), I. Alem (11), J. Bollo (22), fi; A. Blanco (5), E. Sombra (2), J. Jasen (8), M. Iglesias (7), L. Beruatto, L. Gómez Lepez (2) y S., Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.

Estrella (60): T. Peña (7), A. Pan (16), S. Quiroga (10), B. Olivera (3), F. Macias (19), fi; G. Oyarzo (2), M. Gizzi (3), A. Kucan, M. Specogna, E. Giusto y M. Astradas. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Villa Mitre, 14-20; 33-35 y 60-52.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín⁩ Irrazábal.⁩

Pueyrredón 80, Liniers 68

Pueyrredón terminó ganando un partido más en el segundo tramo que en el primero, tras superar a Liniers, 80 a 68, ratificando su cuarto lugar y condenado al Chivo a jugar el play-in.

Dentro de un trámite parejo (24-24), el local logró despegarse 35-27 con gol en diferentes manos (6-12 en triples distribuidos entre 4 jugadores), cerrando el segundo cuarto 41-30, con parcial de 23-13.

Dentro de un rendimiento parejo desde lo colectivo, en Purre se destacó Alejo Agulló, con 19 puntos (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 5-8 en t1), más 9 rebotes y 3 recuperos.

Por su parte, Lucio Baeza colaboró con 15 unidades (3-5 en t3, 1-2 en t2 y 4-9 en t1), además de 6 rebotes y 3 asistencias.

Al escolta se sumó Nicolás Renzi, con 10 recobres y 9 puntos (2-4 en t3, 1-1 en t2 y 1-3 en t1), además de Manuel Echarri (5-5 en t1 y 3-6 en t2, también 0-6 en t3), más 5 rebotes y Nahuel Dulsan, con 11 puntos (4-5 en t2 y 3-6 en t1).

En el Chivo, Mauro Miérez convirtió 15 puntos (3-5 en t3, 2-5 en t2 y 2-3 en t1), Julián Marinsalta cerró con 9 puntos y 4 recobres, mientras que Nicolás Quiroga anotó 13 puntos y 6 rebotes.

Pueyrredón (80): F. Alfonso (6), N. Dulsan (11), P. Pérez Pavón (3), N. Renzi (9), A. Agulló (19), fi; L. Baeza (15), M. Echarri (11), Gino Pisani (4) y G. Sagasti (2). DT: Ariel Ugolini.

Liniers (68): M. Miérez (15), A. García (9), A. Dottori (10), G. Torres (2), N. Quiroga (13), fi; G. Groppa (4), F. Lanaro, J. Marinsalta (9), T. Sabatini (6), N. Ramos y K. Hernández. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Pueyrredón, 18-17; 41-30 y 63-49.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.

Pacífico 82, Bahiense 73

En un partido muy parejo de principio a fin, Pacífico resolvió mejor en el minuto final y se quedó con el triunfo ante Bahiense del Norte por 82 a 73 como local.

El Verde entró 3 puntos arriba a los últimos 60 segundos del encuentro, hasta que de un rebote defensivo de Valentín Cortés, llegó la ofensiva en el que Tomás Bruni asistió a Tomás Sagarzazu -la figura- para un doble clave a 38s que dejó el 78-73.

Hubo un tiempo muerto del Colo Navallo, aunque en la reanudación Guido Muzi falló el intento de tiro de 3 puntos, Sagarzazu se quedó con el recobre y Juan Cruz Hoya lo cortó con falta, para luego ir a la línea de libres, hacer 2-2 (80-73) y sentenciarlo a 28s. Después Branco Salvatori le puso cifras definitivas al éxito de Pacífico.

Sagarzazu nos sólo fue clave en el cierre sino también a lo largo del encuentro, para cerrar su planilla como el jugador más valioso: 31 puntos (9-11 en dobles, 2-5 en triples y 7-9 en libres), 8 rebotes, 2 recuperos y 9 faltas recibidas (39 de valoración).

Otro jugador clave del ganador (le pitaron 3 faltas técnicas) fue el base Branco Salvatori (16 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias y 2 recuperos, para una valoración de 30).

En Bahiense el máximo goleador fue Guido Muzi con 23 puntos, con 7-13 en triples.

Pacífico (82): B. Salvatori (16), T. Bruni (11), V. Cortés (9), T. Sagarzazu (31), J. Larrandart (12), fi; Gen. Pisani y F. Mattioli (3). DT: Mauro Richotti.

Bahiense del Norte (73): A. Lamonega (13), B. Lozano (8), G. Muzi (23), E. Roberson (5), J.P. Hollender (8), fi; S. Luengo (6), T. Amatte y J.C. Hoya (10). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Pacífico, 18-22; 35-42 y 58-56.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.⁩

Napostá 85, Estudiantes 74

Napostá se quedó con el 2º lugar de la fase regular al concretar en el segundo tiempo una sólida victoria ante Estudiantes por 85-74.

El ganador comenzó a despegarse en el tercero, período que ganó por 28 a 13 y que le permitió sacar máximas de entre 20/24 puntos en el último parcial.

"Napo" jugó un primer período de bajos porcentajes de efectividad que se reflejó en el marcador de 14-10 para el Albo. Los locales cerraron los primeros diez minutos con 3-11 en dobles y 1-6 en triples pero levantaron el partido y la producción ofensiva en el 2C. De perder 24-21 lograron un sprint de 14 a 3, con Fausto Depaoli como protagonista (8 puntos en esa remontada).

El impulso se prolongó al tercero, cuando el goleo estuvo más repartido y comenzaron a surgir las máximas del encuentro, para cerrarlo con cinco jugadores con doble-dígito en puntos. Germán Andrés, con 19 tantos (5-6 en triples) desde el banco, fue el goleador de Napostá. Que tuvo también en Marcos Diel a otro jugador clave (12 puntos y 8 rebotes).

En Estudiantes encabezó el goleo Octavio Cancelarich con 14, en una noche de bajos porcentajes de efectividad en dobles (53%) y en triples (20%).

Napostá (85): F. Depaoli (10), V. Carrizo (10), L. Alemañy (6), P. Santiago (9), M. Diel (12), fi; R. Heinrich (10), G. Andrés (19), N. Guerrero (9) y B. Mastandrea. DT: Fabricio Piccinini.

Estudiantes (74): S. Ruesga (6), J. Rodríguez (13), L. Delgado (3), J. Mitoire (12), A. González (6), fi; J. García (9), O. Cancellarich (14), F. Mazzello (4), S. Ranieri (3), J. Belleggia (2), L. Blázquez (2) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Napostá, 10-14, 37-34 y 65-47.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.

L.N. Alem 71, Independiente 57

L.N. Alem salió a jugar sabiendo que sería octavo y que tendría de rival en el play-in a Villa Mitre, Pacífico o Liniers, siendo este último contra el que finalmente cruzará.

Lo importante es que llegará con cuatro victorias en fila, tras ganarle hoy a Independiente, 71 a 57.

El viola, en tanto, ya estaba condenado a jugar por la permanencia, aunque pudiendo conseguir la localía, algo que ni siquiera hubiera logrado si ganaba, porque también triunfó Olimpo.

El verdirrojo tuvo como destacado a Franco Ruesga, con 10 puntos (1-3 en t3, 2-3 en t2 y 3-5 en t1), más 6 asistencias y 6 rebotes.

También, al venezolano Luis Herrera, con 13 unidades (2-3 en t3, 3-6 en t2 y 1-2 en t1) y 7 rebotes, sumándose su compatriota Eduardo Ríos (11 puntos, con 4-4 en t2) y Jean-Luc Wilson: 10 puntos, 3 recuperos y 4 rebotes.

La visita, que no tuvo a Juan Pablo Morán, contó con 10 puntos y 13 rebotes de Alen Ríos.

L.N. Alem (71): F. Ruesga (10), J. Wilson (10), E. Giménez, E. Ríos (11), L. Herrera (13), fi; N. Amaya (9), V. Di Chiara (5), P. Zapata (7), V. Scoppa (4), M. Santillán, K. Gregoric (2) y G. Calle Aránzolo. DT: Hernán Jasen.

Independiente (57): M. Schmir, J. Ripoll (7), B. Jiménez (3), M. Zonza (10), A. Ríos (10), fi; M. Ponzoni (2), F. Slonimsqui (13), F. Bonino (2), V. Gemetro (4) y G. De la Torre (6). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: L.N. Alem, 20-13; 37-26 y 52-43.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Horacio Sedán,⁩ Joel Schernenco⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Barrio Hospital 99, Olimpo 112

El mejor de los escenarios -salir 9º- se le dio a Olimpo en su visita a Barrio Hospital, al que superó 112 a 99 en tiempo suplementario, tras igualar en 92 el regular. De este modo el Aurinegro será local en el play-in ante Estudiantes (10º).

De acuerdo con la estadística oficial, el ganador tuvo dos jugadores con rendimientos decisivos: el base Tomás Del Sol (24 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos, para una valoración de 34 puntos) y el centro brasileño Alex Manica (20 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 9 faltas recibidas, para una valoración de 36 unidades).

También hubo una muy buena noche de Agustín Cortés, quien desde el banco totalizó 15 puntos con 4-8 en triples, entre ellos el que empató el juego en 92 y forzó al suplementario. Y clave en la visita los rebotes totales, rubro en el que ganó la lucha aérea con 49 recobres a 33 del local.

En "Barrio" no alcanzó con haber tenido 6 jugadores con doble dígito en puntos, siendo José Luis Martínez el máximo goleador con 23.

Barrio Hospital (99): L. Fortelli (11), F. Anaya (13), E. Benedetti (10), J.L. Martínez (23), F. Ferrari (17), fi; N. Cámara (4), A. Andreanelli (13), S. Hamze (6), A. Arias, P. Borrello (2) y J. Godio. DT: Claudio Queti.

Olimpo (112): T. Del Sol (24), A. Marino (11), G. Mariezcurrena (10), A. Bodach (6), A. Manica (20), fi; M. Risacher (7), A. Diel (19), A. Cortés (15), S. Kucan y F. Albisu. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Barrio Hospital, 18-21; 43-42 y 72-68.

Tiempo regular: 92-92.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y Camila⁩ Robles.⁩

Posiciones finales

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (17PG-5PP) 29 puntos

2º) Napostá (16-6), 28

3º) Bahiense (14-8), 27

4º) Pueyrredón (13-9), 26,5

5º) Pacífico (12-10), 26

6º) Villa Mitre (12-10), 25,5

7º) Liniers (11-11), 25

8º) L.N. Alem (10-12), 24,5

9º) Olimpo (9-13), 23,5

10º) Estudiantes (9-13), 22,5

11º) Barrio Hospital (5-17), 20

12º) Independiente (4-18), 19,5