Pelota a paleta: el torneo “Chiquito Ballarena” 2026 consagró a sus campeones

Con partidos espectaculares y una destacada convocatoria de público, se llevaron a cabo durante el mes de octubre las finales del torneo “Chiquito Ballarena” 2026, en las instalaciones de Unión Vasca.

El certamen contó con la participación de jugadores de la institución anfitriona, Unión Vasca, Monte Hermoso y Pedro Luro, quienes protagonizaron encuentros de gran nivel y disputadas definiciones en las distintas categorías.

En Primera, la dupla integrada por Benjamín Bazán-Fausto Raimondo se quedó con el primer puesto, mientras que Agustín Batisteza-Rodrigo Ortiz finalizaron en la segunda posición.

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En Segunda, los ganadores fueron Faustino Pie y Matías Giorgio, en tanto que el segundo lugar le correspondió a Osvaldo Suárez-Santiago Mena.

Por su parte, en Tercera categoría, Germán Decker y Walter Rivas se consagraron campeones, mientras que Omar Carro y Rolando Malanga ocuparon el segundo lugar.