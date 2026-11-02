Diego Teijeiro se subió al podio en la Copa Nacional U20 de Atletismo en Santa Fe

Diego Teijeiro tuvo una destacada actuación en la Copa Nacional de Clubes U20, disputada el último fin de semana en la pista del CARD de Santa Fe, donde consiguió una medalla de bronce y estableció una nueva marca personal.

El representante de VR Entrena, entrenado por Flavia Ressia, alcanzó el tercer puesto en la final de los 100 metros llanos con un registro de 11.25 segundos. Previamente, había ganado su serie clasificatoria con un tiempo de 11.26 segundos, asegurando su lugar en la definición.

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Teijeiro también participó en los 200 metros llanos, donde finalizó cuarto en la final con un registro de 23.20 segundos. En la instancia clasificatoria había terminado tercero en su serie, con 23.33 segundos.

Por su parte, Guadalupe Romero, también representante de VR Entrena, compitió en ambas distancias. En los 100 metros llanos finalizó cuarta en su serie con un tiempo de 13.40 segundos, mientras que en los 200 metros también ocupó el cuarto lugar de su serie, sin lograr acceder a las respectivas finales.

La competencia se desarrolló en la pista del CARD de Santa Fe, recientemente inaugurada para los Juegos Odesur y utilizada también durante el Campeonato Sudamericano U23.