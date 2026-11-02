Fútbol femenino: STMBB y Villa Mitre jugarán la final del Clausura de Primera A
Ambos equipos golearon en sus respectivas semifinales y definirán el título. En Primera B, Liniers y SPIQPYA quedaron mejor posicionados tras los encuentros de ida.
El fútbol femenino de la Liga del Sur transita la etapa decisiva del torneo Clausura, que durante el último fin de semana tuvo actividad en las semifinales de Primera A y en los encuentros de ida de Primera B.
En la máxima categoría, STMBB consiguió una contundente victoria por 4 a 0 frente a Bella Vista y aseguró su clasificación a la final. Victoria Nervi fue la gran figura del encuentro al convertir tres tantos, mientras que Abigail Britos completó el marcador.
En la otra semifinal, Villa Mitre también tuvo una actuación contundente y derrotó por 6 a 1 a Tiro Federal. Vera Moggia, Jessica Mella y Lucrecia Semper marcaron dos goles cada una para el conjunto tricolor, mientras que Camila Odriozola convirtió el descuento para las aurivioletas.
De esta manera, STMBB y Villa Mitre serán las protagonistas de la definición del campeonato Clausura de Primera A.
En Primera B se disputaron los partidos de ida de las semifinales, con resultados que dejaron abiertas las respectivas series.
Liniers y Rosario Puerto Belgrano igualaron 2 a 2. Agustina Borda y Paulina Acevedo marcaron para el conjunto albinegro, mientras que Celeste Medina y Valentina Cavalli anotaron para las rosaleñas.
Con este resultado, Liniers mantiene una ventaja de 4 a 3 en el marcador global.
En la otra llave, San Francisco y SPIQPYA protagonizaron un vibrante empate 4 a 4. Florencia Sorbellini, en tres oportunidades, y Rocío De Mirta marcaron para San Francisco. Por el lado de SPIQPYA, Camila Raul convirtió dos tantos, mientras que Renata Segovia y Morena Varela completaron la cuenta.
Con este resultado, SPIQPYA quedó arriba en el global por 5 a 4.
Las revanchas definirán a los dos equipos que disputarán la final de Primera B, en busca del título del torneo Clausura.