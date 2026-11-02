Fútbol femenino: STMBB y Villa Mitre jugarán la final del Clausura de Primera A

El fútbol femenino de la Liga del Sur transita la etapa decisiva del torneo Clausura, que durante el último fin de semana tuvo actividad en las semifinales de Primera A y en los encuentros de ida de Primera B.

En la máxima categoría, STMBB consiguió una contundente victoria por 4 a 0 frente a Bella Vista y aseguró su clasificación a la final. Victoria Nervi fue la gran figura del encuentro al convertir tres tantos, mientras que Abigail Britos completó el marcador.

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En la otra semifinal, Villa Mitre también tuvo una actuación contundente y derrotó por 6 a 1 a Tiro Federal. Vera Moggia, Jessica Mella y Lucrecia Semper marcaron dos goles cada una para el conjunto tricolor, mientras que Camila Odriozola convirtió el descuento para las aurivioletas.

De esta manera, STMBB y Villa Mitre serán las protagonistas de la definición del campeonato Clausura de Primera A.

En Primera B se disputaron los partidos de ida de las semifinales, con resultados que dejaron abiertas las respectivas series.

Liniers y Rosario Puerto Belgrano igualaron 2 a 2. Agustina Borda y Paulina Acevedo marcaron para el conjunto albinegro, mientras que Celeste Medina y Valentina Cavalli anotaron para las rosaleñas.

Con este resultado, Liniers mantiene una ventaja de 4 a 3 en el marcador global.

En la otra llave, San Francisco y SPIQPYA protagonizaron un vibrante empate 4 a 4. Florencia Sorbellini, en tres oportunidades, y Rocío De Mirta marcaron para San Francisco. Por el lado de SPIQPYA, Camila Raul convirtió dos tantos, mientras que Renata Segovia y Morena Varela completaron la cuenta.

Con este resultado, SPIQPYA quedó arriba en el global por 5 a 4.

Las revanchas definirán a los dos equipos que disputarán la final de Primera B, en busca del título del torneo Clausura.



