Tiro Federal cerró su participación en el Nacional de Clubes con un séptimo puesto

El equipo masculino de mayores del Club Tiro Federal completó su participación en el Nacional de Clubes Adultos C de Handball, disputado en Comodoro Rivadavia, donde finalizó en la séptima posición.

El representante bahiense, dirigido por José Sumay, afrontó seis compromisos ante equipos de distintos puntos del país, en una competencia que significó una importante experiencia deportiva para el plantel.

La campaña comenzó con una ajustada derrota por 22 a 21 frente a Municipalidad de San Martín; luego llegó la primera victoria, al superar por 33 a 22 a Salesianos Miguel Magone.

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En su tercer encuentro, Tiro Federal cayó ante Interzonal B por 36 a 20 y posteriormente perdió frente a Club Atlético San Telmo por 31 a 27.

En la siguiente presentación igualó 29 a 29 con Club Alta Barda y, finalmente, en el partido por el séptimo puesto, tuvo una destacada actuación para vencer nuevamente a Municipalidad de San Martín, esta vez por 38 a 26.

De esta manera, Tiro Federal cerró el campeonato con un balance de dos triunfos, un empate y tres derrotas, ubicándose entre los siete mejores equipos de la competencia.

El plantel estuvo integrado por Manuel Agustín Antunes, Lautaro Gamio, Alex Ghisla Bahamonde, Maximiliano Lorelli, Tobías Luzarreta Ibeas y Agustín Álvarez Moreno (ambos refuerzos de Universitario), Alejo Pavetto, Alan Ramírez, Iván Reckziegel, Matías Robio, Juan Pablo Sumay, Juan Pedro Tizón Grill y Nicolás Velázquez.

La participación permitió al conjunto aurivioleta representar al handball bahiense en el ámbito nacional y sumar una valiosa experiencia frente a destacados equipos del país.



