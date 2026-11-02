Radiografía de Kimberley, el rival de Olimpo en cuartos de final de la Reválida

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Como en la edición pasada, y dicho sea de paso aclaro “Un Federal A mucho más complejo que el actual”, Olimpo cruzará con Kimberley en fase de playoffs de la Reválida.

En aquel entonces fue por los octavos de final, con empate 1-1 en Mar del Plata y éxito aurinegro 3-1 en nuestra ciudad.

Ahora cruzarán por cuartos, también con ventaja deportiva para el olimpiense, que a igualdad de resultados en el ida y vuelta, accederá a la semi al igual que los vencedores de los duelos entre Cipolletti-Juventud Antonina,

Alvarado-Sarmiento de La Banda y Gimnasia de Chivilcoy-Douglas Haig. Los equipos nombrados en primer lugar definirán la llave como local y con ventaja deportiva.

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A diferencia del representante bahiense, Kimberley mantuvo una base grande del plantel que quedó eliminado a manos de aquel equipo por entonces dirigido técnicamente por Mauricio Giganti.

Con un andar elogiable y a paso firme en este torneo, el “K” se dio el gusto de cumplir con su mejor campaña (nunca había clasificado a cuartos de final) en la categoría, a la que arribó en febrero de 2004 tras ascender del Regional Amateur.

En ese mismo campeonato, que se puso en marcha en octubre de 2023, debutó como entrenador Mariano Mignini, quien todavía hoy sigue al frente del equipo.

El “Gatito”, nacido hace 51 años en la “Feliz”, dirigió 89 partidos al “Dragón” en esta divisional, con 27 triunfos, 37 empates y 25 derrotas.

En su trayecto de casi tres temporadas, enfrentó en 11 ocasiones a Olimpo y solo le ganó una vez: 3-2 como local en agosto de 2024. El aurinegro se impuso en 6 cotejos y empataron 4.

“Es un equipo ordenado, sólido en defensa y tácticamente muy exigente”, sostienen las distintas crónicas periodísticas sobre las actuaciones del verde.

No es de convertir tanto y pregona el cuidado de la pelota y el juego intenso con mucha dinámica de los volantes.

Su DT apuesta a un elenco corredor, con presión media y mucha llegada de los dos volantes externos: Ever Ullúa y Facundo Russo.

Más allá de eso, recibe el apoyo de su gente porque el proyecto del club apuesta a la continuidad de una idea de trabajo y a nutrirse con futbolistas del medio local.

Después de clasificar tercero en el Grupo D (fase previa) y quinto en el Nonagonal B (junto a Olimpo y Villa Mitre), su primer duelo en la Reválida fue con Deportivo Rincón (1-0 y 2-1). Posteriormente eliminó a Argentino de Monte Maíz (0-0 y 1-1) y ahora corre en desventaja frente al aurinegro.

“Olimpo merece respeto siempre, es un equipo con mucha calidad y jerarquía y le trataremos de jugar de igual a igual proponiendo lo nuestro y tratando de sacar una buena ventaja en la ida”, sostuvo un equilibrado Mignini.