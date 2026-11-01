Reválida: se confirmó el rival de Olimpo para los cuartos de final
El aurinegro clasificó ayer al vencer a Gimnasia de Concepción del Uruguay
Se confirmó esta noche el rival de Olimpo para los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que ya no tiene a Villa Mitre, y es conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.
El aurinegro se medirá en la siguiente instancia ante Kimberley de Mar del Plata.
La llave iniciará en La Feliz, se definirá en el Roberto Carminatti y el equipo bahiense volverá a tener ventaja deportiva (avanzará en caso de igualdad en puntos y goles).
En octavos de final, el equipo dirigido por Carlos Mungo dejó en el camino a Gimnasia de Concepción de Concepción de Uruguay, luego de igualar sin goles en Entre Ríos e imponerse ayer en nuestra ciudad por 1 a 0 (gol de Cristian Amarilla).
El Dragón, en tanto, eliminó a Argentino de Monte Maíz, aprovechando la ventaja deportivo, ya que empató en Córdoba (0 a 0) y también en la revancha en su cancha (1 a 1).
*El resto
Los otros cruces de los cuartos de final los animarán:
Cipolletti-Juventud Antonina
Alvarado-Sarmiento de La Banda
Gimnasia (Chivilcoy)-Douglas Haig
Los equipos nombrados en primer lugar definirán la llave como local y con ventaja deportiva.
En semifinales, los cruces volverán a reordenarse según los elencos que avancen. Lo mismo sucederá en la final, que también se disputará a partido y revancha.
*Casi dos batacazos
En uno de los encuentros de hoy, por la mañana Alvarado cayó ante Sportivo Las Parejas aunque avanzó por la ventaja deportiva.
El elenco marplatense perdió por 2 a 1, luego de lo que había sido el triunfo por 1 a 0 en la ida.
Sportivo estuvo 2 a 0, con goles de Alan Galeano (a los 28 minutos) y Emilio Suárez (52m.). Aunque el gol del ex-Olimpo, Santiago Gutiérrez, a los 56 minutos, le dio la clasificación a Alvarado.
Luego, por la noche, Atenas de Río Cuarto casi da el batacazo ante Sarmiento de La Banda.
Tras perder la ida por 3 a 0, los cordobeses ganaron por 4 a 2 pero no les alcanzó para pasar de fase.
Lo curioso es que sobre el cierre estuvieron dos veces clasificando, con el partido 3 a 0 y luego 4 a 1.
Un gol de los bandeños a los 51 minutos, anotado por Adrián Toloza, del complemento les dio la clasificación.
De haber pasado Atenas, el rival de Olimpo hubiera sido Douglas Haig.