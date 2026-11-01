Reválida: se confirmó el rival de Olimpo para los cuartos de final

Se confirmó esta noche el rival de Olimpo para los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que ya no tiene a Villa Mitre, y es conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro se medirá en la siguiente instancia ante Kimberley de Mar del Plata.

La llave iniciará en La Feliz, se definirá en el Roberto Carminatti y el equipo bahiense volverá a tener ventaja deportiva (avanzará en caso de igualdad en puntos y goles).

En octavos de final, el equipo dirigido por Carlos Mungo dejó en el camino a Gimnasia de Concepción de Concepción de Uruguay, luego de igualar sin goles en Entre Ríos e imponerse ayer en nuestra ciudad por 1 a 0 (gol de Cristian Amarilla).

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El Dragón, en tanto, eliminó a Argentino de Monte Maíz, aprovechando la ventaja deportivo, ya que empató en Córdoba (0 a 0) y también en la revancha en su cancha (1 a 1).

*El resto

Los otros cruces de los cuartos de final los animarán:

Cipolletti-Juventud Antonina

Alvarado-Sarmiento de La Banda

Gimnasia (Chivilcoy)-Douglas Haig

Los equipos nombrados en primer lugar definirán la llave como local y con ventaja deportiva.

En semifinales, los cruces volverán a reordenarse según los elencos que avancen. Lo mismo sucederá en la final, que también se disputará a partido y revancha.

*Casi dos batacazos

En uno de los encuentros de hoy, por la mañana Alvarado cayó ante Sportivo Las Parejas aunque avanzó por la ventaja deportiva.

El elenco marplatense perdió por 2 a 1, luego de lo que había sido el triunfo por 1 a 0 en la ida.

Sportivo estuvo 2 a 0, con goles de Alan Galeano (a los 28 minutos) y Emilio Suárez (52m.). Aunque el gol del ex-Olimpo, Santiago Gutiérrez, a los 56 minutos, le dio la clasificación a Alvarado.

Luego, por la noche, Atenas de Río Cuarto casi da el batacazo ante Sarmiento de La Banda.

Tras perder la ida por 3 a 0, los cordobeses ganaron por 4 a 2 pero no les alcanzó para pasar de fase.

Lo curioso es que sobre el cierre estuvieron dos veces clasificando, con el partido 3 a 0 y luego 4 a 1.

Un gol de los bandeños a los 51 minutos, anotado por Adrián Toloza, del complemento les dio la clasificación.

De haber pasado Atenas, el rival de Olimpo hubiera sido Douglas Haig.