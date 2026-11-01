La largada de Colapinto y el balance: "Volvimos a donde teníamos que estar"

Luego del 8º puesto logrado en el Gran Premio de México, lugar que ubicó a la escudería Alpine inmediatamente detrás de las siempre dominantes Mercedes, Ferrari y McLaren, el piloto Franco Colapinto analizó su actuación en la decimonovena prueba de la Fórmula 1.

Como lo demostró en otros circuitos, el bonaerense protagonizó una muy eficiente largada desde el 11º lugar y en base a los soprepasos iniciales que logró más otros que se dieron por la dinámica de la carrera, defendió su posición final durante gran parte de la competencia.

"La largada fue muy buena... Pasé a Norris, a Pierre (Gasly) y algún otro más. Muy bien", reconoció el bonaerense.

Uno de los méritos fue haber "sobrevivido" a diferentes accidentes y situaciones que se dieron, incluido un parate de la carrera por bandera roja a 25 vueltas de la bandera a cuadros, que forzó a una detención e ida a boxes de los pilotos. También tuvo una detención en boxes para cambiar cubiertas y hasta se recuperó de un sobrepaso de su compañero Pierre Gasly tras el reinicio vueltas después.

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"Fue una muy buena carrera. Ejecuté todo perfecto, maximicé todo lo que podíamos hoy. Los Racing Bulls traccionan mucho mejor pero después en las rectas nos defendemos", afirmó, en relación a que dejó atrás en la clasificación final a Liam Lawson (Racing Bulls), quien fue 9º.

"En general fue muy buen día. Hubo muchos momentos para cometer errores, algo que podía costar (caro). Pero hice todo perfecto, asi que estoy contento con la performance", agregó.

Sumado al 10º lugar con que terminó Gasly, fue un fin de semana positivo para la escudería Alpine, de cara a lo que viene.

"Volvimos a donde teníamos que estar. Fue un muy buen primer paso, ahora seguimos de cara a Brasil", agregó, en relación al Gran Premio brasileño, que se correrá el domingo venidero en Interlagos.

"Se disfrutó. Cuando estás luchando por los puntos toda la carrera, cuando estás peleando contra los de adelante, como Norris, Piastri, Limblad, que anduvieron muy rápido hoy los Racing Bulls, (este final) ha sido muy positivo. Son mis primeros puntos en México, que es la carrera de `casa´ para mi junto con Brasil. Amo México, me gustó mucho correr acá. No había sumado nunca. Contento. De vuelta: ejecutamos todo muy bien y era lo principal", agregó Franco.