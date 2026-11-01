Gran Premio de México: gran carrera de Colapinto (8º) y Antonelli es el campeón mundial más joven

El joven y flamante campeón mundial 2026, Kimi Antonelli, en andas sobre otros múltiples campeones como Lewis Hamilton (derecha) y Max Verstappen, ganador del GP de México. Foto: F1.

Concluyó un accidentado Gran Premio de México, en el que Franco Colapinto finalizó en el 8º lugar, en una muy buena carrera para el argentino, que largó 11º y fue ganando posiciones en medio de numerosos incidentes.

La nota de la jornada fue que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se coronó campeón mundial y se convirtió en el piloto más joven en la historia de la categoría que lo consigue, con 20 años, 2 meses y 7 días. En lo que va de la edición 2026 lleva 9 victorias y 16 podios.

La carrera la ganó Max Verstappen (Red Bull), en una gran actuación tanto individual como colectiva, ya que el neerlandés largó 5º y durante un parate en boxes salió antes que Ferrari, escudería con la que Red Bull mantuvo un mano a mano toda la carrera. Justamente, Lewis Hamilton ocupó el 2º lugar en el podio.

En cuanto a Colapinto, quien sumó 4 puntos, habrá que esperar algunas horas porque en las últimas vueltas la FIA informó que sería investigado por haber violado una orden de bandera amarilla, en la que no se pueden realizar sobrepasos.

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Mientras que Pierre Gasly (Alpine) finalizó en el 10º lugar y también obtuvo punto, aunque al igual que Colapinto será investigado por una maniobra que también involucró a Liam Lawson (Racing Bull).

En el balance la actuación del piloto bonaerense se destacó al ser el mejor con Alpine entre las escuderías que son de punta como Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Los 10 primeros lugares:

La siguen en Brasil

La temporada 2026 continuará el fin de semana venidero con el Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 8 en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), con largada a las 9 (horario de nuestro país).

Las actividades comenzarán con dos tandas de prácticas libres, a las 7.30 y desde las 11.

Cronología

17. Los pilotos iniciaron la vuelta previa en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez..

17.03. ¡Se largó el Gran Premio de México! Duelo de titanes en la primera vuelta con Hamilton y Leclerc -pilotos de Ferrari- muy cerca de tocarse en la disputa por el Nº1. El incidente quedó bajo investigación. Así fue la situación:

17.04. Bandera amarilla por despiste de Isack Hadjar (Red Bull). A su vez Franco Colapinto (Alpine) escaló posiciones y se adelantó al 7º puesto.

17.09. En la vuelta 5 Lando Norris (McLaren) superó a Franco Colapinto, que ahora está 8º. El líder es Charles Leclerc (Ferrari), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).

17.12. Bandera amarilla (virtual) por la salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll, justo cuando la escudería había retirado de la competencia a su otro piloto, Fernando Alonso, por problemas técnicos. Tras el incidente de Stroll, el equipo retiró a sus dos monoplazas.

17.15. Colapinto bajá otra posición al ser sobrepasado por Oscar Piastri (McLaren). El argentino ahora marcha 9º, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly se ubica 13º.

17.21. Le aplican 5 segundos de penalización a Charles Leclerc (Ferrari) por no devolver la posición cuando pasó por fuera de la pista a su compañero Lewis Hamilton. También hubo 10 segundos de recargo a George Russell (Mercedes), quien en la vuelta inicial tocó la rueda trasera del monoplaza de Isack Hadjar (Red Bull), llevándolo a un trompo. Así fue la maniobra:

17.28. Detención en boxes para Pierre Gasly (Alpine) para reemplazo de cubiertas tipo "medias" en lugar de las "blandas". A su vez Franco Colapinto, que largó con "medias", se mantiene en el 9º puesto.

17.37. La carrera entró en una meseta, sin cambios arriba con Leclerc (Ferrari), Verstappen (Red Bull), Hamilton (Ferrari), Antonelli (Mercedes) y Russell (Mercedes) dominando los seis primeros puestos en ese orden. Detrás, Piastri (McLaren), Lindblad (Racing Bulls) y Colapinto (Alpine) en el 7º, 8º y 9º respectivamente. El piloto argentino le lleva una buena ventaja al 10º, Niko Hulkerberg (Audi).

17.41. Cerca de la vuelta 30, algunas detenciones marcan variantes: Franco Colapinto subió al 8º puesto por la parada en boxes por cambio de cubiertas de Oscar Piastri (McLaren), mientras que también paró Charles Leclerc (Ferrari) para cambiar y cumplir la sanción de 5 segundos y en la misma entrada el escolta Max Verstappen (Red Bull). Pero acto seguido también llamaron al box a Lewis Hamilton (Ferrari), con lo cual Kimi Antonelli (Mercedes) quedó en el Nº1.

17.48. Pierre Gasly (Alpine), compañero de Colapinto, se ubica 13º.

17.51. El piloto argentino de Alpine, llamado a boxes para reemplazar las cubiertas del A526, de "medias" a "blandas". A su regreso, quedó 13º, detrás de Gasly.

17.56. ¡Gran sobrepaso de Franco! El bonaerense sacó ventaja con las cubiertas "blandas" y con mayor inercia se adelantó a su compañero de equipo, para subir al 12º. Casi de inmediato, fue a boxes Gabriel Bortoletto, lo cual le permitió a Franco subir otro lugar y en consecuencia ahora el argentino marcha 11º.

18.01. Buen momento para los Alpine ya que por diferentes detenciones entraron a "zona de puntos": Colapinto escaló al 9º, mientras que Gasly lo sigue en el 10º. La carrera transcurre la vuelta 44. En la punta el nuevo líder es Max Verstappen (Red Bull), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari).

18.06. Bandera roja. Chocó Bottas en la primera curva y la organización decidió frenar la carrera para reparar la defensa. Colapinto está en el P9 y la competencia es liderada por Verstappen. Los pilotos volvieron a boxes. Franco Colapinto estaba 9º. Así fue el incidente del piloto de Cadillac, sin consecuencias físicas:

18.31. Los monoplazas comienzan a reubicarse en la calle de salida de boxes. La detención lleva ya 25 minutos.

18.34. Está previsto el relanzamiento de la carrera a las 18.45 (hora de nuestro país). Restarán 24 giros.

18.48. Se reinició la carrera en Ciudad de México. Los protagonistas partieron desde la grilla respetando las posiciones y como una nueva carrera. Así fue la nueva largada:

18.51. Verstappen, Hamilton y Antonelli encabezan las posiciones, en ese orden. Franco Colapinto se sostiene en el 9º puesto, tras haber subido momentáneamente al 8º.

19.05. Se salió de pista Arvid Linblad (Racing Bulls) y abandono por toque con Oscar Piastri (McLaren), lo cual elevó en las posiciones a los pilotos de Alpine: 8º Franco Colapinto y 9º Pierre Gasly. Sobrevino el auto de seguridad. Así fue el accidente:

19.12. Se reanudó la carrera, Pierre Gasly aprovechó para rebasar a su compañero Franco Colapinto, pero el argentino recuperó el 8º. Max Verstappen (Red Bull) no se baja del Nº1, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari). Tercero marcha Kimi Antonelli, quien se encamina al título mundial, y cuarto Charles Leclerc (Ferrari).

19.22. A poco del final de la carrera, la FIA informó que está bajo investigación Franco Colapinto por haber violado una orden de bandera amarilla.

19.24. ¡Final de la carrera! Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de México, mientras que Kimi Antonelli (3º) se coronó como el campeón de la Fórmula 1 temporada 2026. Para Franco Colapinto, quien cruzó la línea final en el 8º puesto, habrá suspenso hasta tanto se resuelva la investigación.