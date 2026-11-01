Moto3: Valentín Perrone sumó un punto en Malasia y Marco Morelli terminó 20º

El Gran Premio de Malasia de la división Moto3, correspondiente a la 19.ª fecha del Mundial de Motociclismo en el circuito de Sepang, dejó un balance complejo para la representación argentina: Valentín Perrone rescató un punto tras finalizar en la 15.ª posición, mientras que Marco Morelli quedó relegado al 20.º lugar.

Perrone, apodado "El Coyote" y piloto del equipo KTM, afrontó un fin de semana cuesta arriba desde las sesiones de clasificación del sábado. Al no poder superar el primer corte (Q1), Perrone quedó ubicado en el sexto lugar de su grupo y debió largar la competencia desde la séptima fila.

A esta dificultad se sumó una penalización de vuelta larga que cumplió durante los compases iniciales de la prueba, sanción arrastrada por un incidente registrado en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

Pese a este escenario adverso y a cruzar la meta a 27,382 segundos del ganador, el argentino desplegó una sólida remontada que le permitió avanzar cinco posiciones netas a lo largo de las vueltas, logrando ingresar por la mínima en la zona de puntuación con su KTM y sumando una unidad fundamental para el certamen.

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Lejos de lo esperado

En la vereda opuesta, Marco Morelli (Aspar Team; foto) no logró redondear el rendimiento esperado a bordo de su unidad.

Si bien el joven piloto nacional consiguió posicionarse momentáneamente en el 15.º puesto durante el transcurso del primer giro, un marcado bajón en el ritmo de su moto lo obligó a ceder terreno de manera progresiva hasta culminar en el vigésimo lugar, a 38,537 segundos del líder.

En la lucha por la gloria de la 19.ª cita del calendario, el español Máximo Quiles, quien ya se encuentra matemáticamente consagrado como campeón de la temporada, volvió a exhibir su contundencia habitual al escapar de sus perseguidores para sumar su undécimo triunfo del año.

El podio del trazado malayo quedó completado por Veda Pratama en el segundo escalón y Álvaro Carpe en el tercero, este último tras sostener un reñido duelo en pista con el piloto local Hakim Danish.

Tras la cita en Sepang, las posiciones del campeonato muestran a Morelli en la sexta colocación acumulando 140 puntos, mientras que Perrone se afianza en el octavo puesto con 121 unidades.

La acción para ambos pilotos argentinos continuará de inmediato con la disputa del Gran Premio de Qatar, programado del 6 al 8 de noviembre en el circuito internacional de Lusail, donde la actividad oficial sobre el asfalto se pondrá en marcha este próximo viernes. (NA).