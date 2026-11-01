Italia: Lucio Redivo fue figura en el triunfo del UEB Cividale

Lucio Redivo cumplió este fin de semana otra actuación para el elogio. El basquetbolista bahiense resultó figura en la victoria de su equipo, UEB Cividale, sobre Sella Cento, por 74-64, en partido de la séptima fecha de la Serie A 2 (segunda división) del básquetbol de Italia.

El escolta, de 1m83 y 32 años, anotó 19 puntos (5-11 en dobles, 3-7 en triples) en los 34 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del Baltur Cento. La performance del perimetral se completó con la captura de 4 rebotes, más una asistencia y un recupero.

El exjugador de Bahía Basket, subcampeón con el seleccionado argentino en el Mundial China 2019, acumula una media de 15,3 unidades y 4,3 pases gol en lo que va de la campaña del elenco del Friuli.

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Con este triunfo, UEB Cividale reúne un registro de tres triunfos y cuatro caídas en lo que va de la campaña.

Libertas Livorno, que ganó los seis encuentros que disputó, es el único líder con 12 unidades, seguido por Avellino Basket, con un record 5-1.