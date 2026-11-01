Argentina jugará por el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Santiago Martos se le escapa a los africanos. Fotos: prensa UAR.

El seleccionado nacional comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con saldo positivo, ya que registró dos triunfos (49-0 vs. Uganda y 31-5 vs. Japón y una derrota (7-24 ante Francia).

A raíz de los dos primeros triunfos de la jornada, lograron acceder a las semifinales por la medalla de oro, en la que enfrentarán este lunes ante Sudáfrica, desde las 10.42 (hora de nuestro país).

En el primer encuentro Santiago Martos, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Juan Bautista Maris comenzaron el partido como titulares, mientras que Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Joaquín Cocomarola y Gonzalo Cairo ingresaron como relevos.

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Los tries argentinos fueron anotados por Santiago Martos (2), Felipe Ledesma (2), Federico Anderson, Federico Kantz, Tomás Galetti, Joaquín Zapiolay Joaquín Cocomarola, mientras que Kantz y Cocomarola sumaron una conversión cada uno.

En el duelo ante los japoneses fueron titulares Santiago Abbondati, Felipe Ledesma, Joaquín Cocomarola, Joaquín Zapiola, Benjamín Fossati, Federico Kantz y Gonzalo Cairo.

En tanto, Santiago Martos, Tomás Galetti, Federico Kantz, Ramón Benedit y Juan Bautista Maris ingresaron desde el banco de suplentes.

Los tries fueron anotados por Gonzalo Cairo (3), Joaquín Cocomarola y Felipe Ledesma. En tanto, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola y Gonzalo Cairo aportaron una conversión cada uno.

Ramón Benedit en avance albilceleste ante Francia.

El último y tercer partido definía los primeros dos puestos del Grupo B, y así se vivió durante los catorce minutos de juego.

Para este partido, Santiago Martos, Tomás Galetti, Santiago Abbondati, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo fueron los siete titulares. Desde el banco de relevos ingresaron Benjamín Fossati, Felipe Ledesma, Joaquín Zapiola, Joaquín Cocomarola y Juan Bautsta Maris.

El try argentino fue apoyado por Federico Kantz, mientras que Ramón Benedit sumó la conversión.