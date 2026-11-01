La expulsión de Martínez Quarta: la segunda más rápida de un Superclásico y el enojo de D'onofrio

Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate, vio la roja en el inicio del partido ante Boca, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El central vio la roja a los 8 minutos, tras una infracción ante Miguel Merentiel y luego de que el árbitro Nicolás Ramírez revisara la jugada en el VAR.

La de esta tarde en La Bombonera se convirtió en la segunda expulsión más tempranera en la historia del Superclásico.

La primera sigue siendo la que sufrió Reinaldo "Mostaza" Merlo en 1980, cuando vio la roja a los 8 minutos.

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*Fuertes declaraciones

Tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta, el expresidente de River, Rodolfo D'onofrio, se expresó fuertemente en su cuenta de X.

"Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto.!!!!", puso.

"Se acuerdan en la cancha de River. Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos No me puedo quedar callado . Es una vergüenza", agregó.