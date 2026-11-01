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"El próximo torneo que designen quién va a ser el campeón y no competimos", dijo Otamendi

El capitán de River habló tras la derrota ante Boca en el Superclásico.

Foto: La Voz

Nicolás Otamendi habló duramente contra los arbitrajes y la AFA, tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico de esta tarde.

"Hoy no se midió con la misma vara y del otro lado hicieron su juego. Que el próximo torneo designen quién va a ser el próximo campeón y directamente no competimos", dijo el capitán del Millonario luego del 0-1 en La Bombonera.

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"Se habla durante la semana, que ponen un árbitro o el otro. En un Superclásico se tiene que medir por la capacidad. Que intente mostrar tranquilidad. Hoy el árbitro perdió el control del partido, no se midió con la misma vara", remarcó Otamendi.

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