"El próximo torneo que designen quién va a ser el campeón y no competimos", dijo Otamendi

Nicolás Otamendi habló duramente contra los arbitrajes y la AFA, tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico de esta tarde.

"Hoy no se midió con la misma vara y del otro lado hicieron su juego. Que el próximo torneo designen quién va a ser el próximo campeón y directamente no competimos", dijo el capitán del Millonario luego del 0-1 en La Bombonera.

"Se habla durante la semana, que ponen un árbitro o el otro. En un Superclásico se tiene que medir por la capacidad. Que intente mostrar tranquilidad. Hoy el árbitro perdió el control del partido, no se midió con la misma vara", remarcó Otamendi.