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El duro descargo del presidente de River: "Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos"

Tras la derrota ante Boca en el Superclásico.

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, publicó un fuerte descargo tras la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores", publicó el máximo dirigente del Millonario disconforme con el arbitraje luego del 0-1 en La Bombonera.

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"No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", agregó Di Carlo.

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