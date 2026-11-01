El duro descargo del presidente de River: "Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos"

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, publicó un fuerte descargo tras la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores", publicó el máximo dirigente del Millonario disconforme con el arbitraje luego del 0-1 en La Bombonera.

"No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", agregó Di Carlo.