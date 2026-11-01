Liga de Villarino: los de Algarrobo pisaron fuerte de visitante y pusieron un pie en la final

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¿Se viene una final clásica? Juventud Unida y Juventud Agraria --ambos de Algarrobo-- comenzaron con el pie derecho las semifinales dle certamen Clausura de la Asociación de Fúbol de Villarino.

Los elencos algarrobenses se plantaron en rodeo ajeno y dieron un gran paso para estar en la gran definición.

En Pedro Luro, "Juventú" se impuso ante Fortín Club por 2 a 0.

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(Foto: gentileza Pedro Stefanazzi-Pasión Deportiva).

Mateo Dilje y Nicolás Millán facturaron para el elenco visitante.

Y en Hilario Ascasubi, Agrario le ganó 2 a 0 a Social Ascasubi.

Octavio Bilbao y Maico Human convirtieron para los conducidos por Ulises Tomasetti.

Las revanchas se jugarán en Algarrobo, el próximo domingo, a las 16.