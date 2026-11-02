El Chicago de Lotito perdió ante Chacarita 2 a 0 y descendió a la B Metro

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No hubo milagro. Nueva Chicago, dirigido por Gastón Lotito, perdió como visitante ante Chacarita 2 a 0 y descendió a la B Metropolitana.

El ex DT de Olimpo no pudo encontrar nunca el rumbo futbolístico y su elenco terminó perdiendo inobjetablemente la categoría.

Maximiliano Meléndez y el ex Olimpo Nicolás Pantaleone marcaron los goles de Funebrero.

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Por su parte, Patronato empató sin goles ante Atlético de Rafaela como visitante y se mantuvo en el segundo escalón del fútbol argentino.

Chicago se suma así a los ya descendidos San Miguel, Acassuso y Güemes de Santiago del Estero.