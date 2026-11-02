Con goles argentinos, Fiorentina venció a Sassuolo y salió de la zona de descenso

Con gritos argentinos, Fiorentina superó como visitante a Sassuolo por 4 a 2 y salió de la zona roja, en un cotejo correspondiente a la 10ª fecha del Calcio.

Mateo Pellegrino y Franco Mastantuono se anotaron en la red.

A los 25 minutos, el francés Armand Lauriente puso en ventaja a Sassuolo, pero el viola lo dio vuelta con los tantos de Pellegrino y el sueco Alieu Njie, a los 47 y 50 minutos.

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Luego llegó la paridad de Lauriente (a los 65m.), hasta que Mastantuono marcó el 3 a 2, a los 79 minutos.

Y en el descuento, el español Víctor Valdepeñas aseguró el triunfo de la Fiore.

Con este resultado, Sassuolo suma 8 puntos, ubicándose en la 16ª posición, mientras que Fiorentina tiene 8 unidades, en la 15ª posición en la tabla.