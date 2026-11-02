Cuando no juega Bella Vista, “se la da de arquitecto” o levanta el banderín en la Liga Bancaria

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque terminó quinto en las posiciones de la fase regular, Bella Vista igual clasificó a la semifinal del torneo Clausura de la A liguista porque el tercero y el cuarto, Sporting y La Armonía, no podrán acceder a esa instancia por tener que disputar un partido desempate (en cancha neutral) por la permanencia: el perdedor descenderá y el ganador afrontará la Promoción con el segundo de la B.

Como esa situación le quita méritos a rojinegros y velezanos de ir por el título anual 2026, los que suben a esos puestos son el “Gallego” (N° 3) y Libertad (N° 4).

“Tenemos esta chance y no la podemos desaprovechar. Debemos cambiar la mentalidad, saber que hay que ganar o ganar y con esa idea salir a apabullar al rival”, enfatizó Máximo Notti, que el sábado ante Huracán convirtió su primer gol con la casaca albiverde en Primera división.

El de la Loma cedió 2-3 en su escenario y el delantero bahiense de 19 años contó como fue el cabezazo a la red para un 2-2 que después no pudieron sostener: “Había tenido otras situaciones que no llegaron a destino, pero estaba enchufado y sabía que una tenía que entrar”.

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“Salté bastante alto y conecté de cabeza, aunque me enteré que fue gol por el grito de los hinchas, porque me llevaron puesto en el aire, caí desparramado y quedé mirando para el otro arco”, aclaró el “Vago” (como lo apodaron en el plantel), que pudo ver la secuencia completa de su conquista en el video que le pasó Luis Mansur, el “fotógrafo” de la gente.

Nació en pleno centro de nuestra ciudad, se crío --desde muy chiquito-- en el barrio Rosendo López y su camino futbolístico lo transitó en el club bellavistense más allá de un período corto por Villa Mitre a los 14 años.

El 17 de noviembre de 2024 hizo su debut en la mayor (0-0 ante Villa Rosa por el Regional Amateur) y desde la llegada de Martín Carrillo como DT viene actuando como extremo o carrilero por derecha.

“Puedo jugar por las bandas, de enganche, y me suelo adaptar a cualquier función mientras sea en el frente de ataque”, confesó.

Más allá de que sus compañeros lo cargan con su “poco apego al trabajo”, Maxi responde con un “Me hago algunos manguitos” siendo juez de línea en la Liga Bancaria: “Acompaño a mi papá (Marcelo, ex ABA, hoy manejándose en forma independiente) cuando cae un sábado que no juega Bella Vista”.

--Ahhh bien.

--Sí, pero algunos de los chicos no lo saben, por eso no lo quería decir, aunque seguramente alguno ya te comentó, y ese fue uno de los “abuelos” del plantel, que carga a todos en el vestuario y no le gustan que se la agarren con él.

--¿A quién te referís?

--A uno de los grandes, de los referentes. Aunque pensándolo bien, capaz que haya más involucrados.

--Bueno, ¿cuándo agarrás el silbato para dirigir?

--No me animo, le tomé cariño al baderín…(risas). Hasta ahí voy bien, todavía no imagino entrar a una cancha para dirigir; no es el momento.

De carácter fuerte y “calentón”, no se deja pasar por arriba y suele “pelear” con los que le “hacen la vida imposible” en las prácticas.

“En los entrenamientos me gusta gambetear, aunque a veces me bajan de alguna patada y me pongo loco; lo puteó hasta que me pide perdón. Si no me ofrece la disculpa, que espere el vuelto, je, je”, avanzó el que no suele pasar desapercibido con algún corte de pelo moderno pero escandalosamente “polémico”.

--La venganza nunca es buena.

--Es todo joda y entiendo el juego, pero a veces me enojo. ¿Sabés que pasa?, que a los buenos hay que frenarlos de algún modo y como no me pueden quitar la pelora, recurren al foul o al agarrón para “sacarme” de eje.

--¿Vas a estudiar arquitectura?

--Ja, ja, ya sé a qué viene esa pregunta.

--¿Perdón?, no sé a que te referís.

--Yo sí, y es porque más de uno me dice que hablo de temas relacionados a la construcción y a las reformas que tengo pensadas hacer en un departamento sin tener la más mínima idea de arquitectura y albañilería.

“Antes de cada entrenamiento jugamos al fútbol tenis en el vestuario visitante, ponemos un banco que actúa como red y le damos a “morir”, aunque en el medio hay una columna que molesta y es el tema por el que discutimos todos los días. Como hice el comentario de que habría que sacarla, de que ese espacio se podría aprovechar mejor con otra distribución, me vuelven loco con que me creo ´el arquitecto´. Son terribles”.

“Además, atrás de la casa de mi abuela (Bety) hay un departamento que estoy reformando con ideas propias, y me cargan con que estoy agrandado porque, según ellos, no sé diferenciar la cal del cemento. Igual los banco ehhh…”